Il leader M5S Giuseppe Conte è intervenuto a ‘Nexus, Strategie di sviluppo del territorio”, a Roma, parlando dei temi dell’attualità politica. “Candidare Alessandro Di Battista? Questa ipotesi non è contemplata, non c’è dubbio che Di Battista è una figura storica del movimento ed è una persona che io stimo. Mi farà piacere incontrarlo adesso sto attraversando un momento difficile come è noto lasciamolo tranquillo”.

“Primarie a febbraio, elettori M5S accetteranno risultato”

Sul tema primarie Conte spiega: “Adesso finiamo il programma che confidiamo in questo mese di completare e poi ovviamente ci sarà la possibilità anche di una grande festa democratica perché è la soluzione migliore, cioè lasciamo che tutti gli elettori simpatizzanti del campo progressista possano contribuire alla scelta del candidato o della candidata premier ragionevolmente si fanno a febbraio“, ha detto l’ex premier. Ma se lei dovesse perdere poi il popolo di Cinque stelle, che fa? “Io mi batterò, con grande senso di responsabilità, perché anche l’ultimo o il più distaccato e freddo simpatizzante del Movimento 5 stelle accetti il risultato qualunque esso sia. Non possiamo permetterci di perdere un solo voto”.

“Foto con Renzi? Non è un problema ma serve un progetto solido”

Una foto con Matteo Renzi? “La foto non è assolutamente un problema. Il problema è costruire un progetto coerente e solido, che possa cambiare il paese”, la risposta di Conte.