Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Nexus, parta del partito e del governo. Rispondendo a una domanda sui rapporti con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepremier dice: “Sto frequentando e telefonando più a Giorgetti che alla mia fidanzata, abbiamo sensibilità diverse, nonostante siamo entrambi lombardi, abbiamo famiglie diverse, ma l’obiettivo è lo stesso, stiamo insieme da 25 anni, e abbiamo un bel profilo di coppia”. Sull’ipotesi elezioni anticipate Salvini chiarisce: “Noi lavoriamo per arrivare fino alla fine del mandato. Poi io sono pronto anche domani mattina“.