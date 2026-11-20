In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto spendere alcune parole nei confronti dei giovani. “La condizione per cui bambini e adolescenti vivono oggi in un mondo dove prevalgono le disuguaglianze, caratterizzate da una connessione digitale che lungi dal rappresentare l’ingresso in nuove relazioni, si traduce spesso in isolamento, in cui le aspirazioni di pace vengono soffocate dal moltiplicarsi dei conflitti – ha sottolineato Mattarella in una nota diffusa dal Quirinale – In questo scenario, speranza e fiducia non sono sentimenti facili per le nuove generazioni, alimentando frustrazione, senso di esclusione, contrapposizione, rabbia“.

“L’orizzonte del mondo è basato sulle nuove generazioni e sulla capacità di legare le esperienze del presente allo sguardo dei loro occhi – ha proseguito il capo dello Stato – Ragazze e ragazzi, con i loro talenti, le loro aspirazioni, la passione di partecipare all’edificazione del futuro, hanno il diritto di contare su un’interlocuzione con le istituzioni e la società che sappia fare propria l’esigenza di una crescita rispettosa della loro personalità in un ambito ispirato a criteri di giustizia e coesione sociale – aggiunge il Capo dello Stato – Tutelare a livello globale i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa costruire, insieme a loro, le condizioni per un futuro nel quale possano riconoscersi, avere fiducia e sentirsi protagonisti di un mondo nuovo”.