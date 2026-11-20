Lo scontro sugli ebook scolastici scontati si sposta alla Camera e riaccende il confronto all’interno della maggioranza. Forza Italia ha presentato in commissione Cultura un emendamento soppressivo della norma introdotta al Senato con una proposta di Fratelli d’Italia, sulla quale gli azzurri avevano votato contro. Una presa di posizione che ha provocato la reazione della Lega, con Matteo Salvini schierato a difesa della misura. Da Forza Italia, Antonio Tajani e Stefania Craxi escludono invece che la divergenza possa mettere a rischio la compattezza del centrodestra, rivendicando le ragioni del no alla norma.

Ebook, Salvini difende la norma: “Una scelta sacrosanta”

A criticare la posizione di Forza Italia è stato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha definito “bizzarro che la maggioranza, che va d’accordo su temi importanti, si divida sui libri elettronici”. Intervenendo in conferenza stampa sulla manovra, il ministro ha difeso la disposizione sui libri digitali a prezzo scontato: “A me pare una scelta sacrosanta, che porta un risparmio per famiglie e studenti”.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Foto Valentina Stefanelli/LaPresse)

Salvini ha quindi fatto riferimento alla decisione degli azzurri di ripresentare alla Camera un emendamento per cancellare la norma: “Leggo che FI riproverà alla Camera a emendare il decreto Scuola, cancellando questa proposta, che è un risparmio di tempo e soldi”. Da qui l’affondo: “In un momento di difficoltà economica bisogna decidere se stare dalla parte degli editori o dalla parte di studenti e famiglie. La Lega non ha dubbi: abbiamo approvato il decreto ieri, e lo approveremo alla Camera così com’è”.

Tajani: “Nessuna divisione, il centrodestra è unito”

Da Fiuggi, dove è intervenuto all’evento Nexus, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha ridimensionato la portata dello scontro, escludendo conseguenze sugli equilibri della maggioranza. “Il voto sulla norma sugli ebook ieri al Senato, sulla quale alla Camera FI ha presentato già un emendamento soppressivo, non c’entra nulla con la tenuta del governo e non c’entra nulla con la tenuta della maggioranza”, ha dichiarato. “Vedrete che poi alla fine si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera perché c’è un dialogo costante tra le forze di centrodestra e non c’è alcuna divisione”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

Tajani ha spiegato che Forza Italia non condivideva l’emendamento presentato da un parlamentare di Fratelli d’Italia perché, a suo giudizio, avrebbe danneggiato il settore editoriale. “Non abbiamo votato quell’emendamento che non era né un emendamento del governo né un emendamento fondamentale nel contesto di un decreto che riguardava tutta la Scuola, abbiamo votato il decreto e non l’emendamento, ma non succede niente”.

Il segretario azzurro ha poi rivendicato ancora la compattezza della coalizione: “Mi dispiace, si rassegnino, il centrodestra è unito, coeso, andremo insieme alle elezioni e sono convinto anche che le vinceremo”. E ha aggiunto: “Abbiamo opinioni diverse su alcune cose ma abbiamo un minimo comune denominatore che è la difesa della libertà, la difesa dell’interesse italiano e la battaglia contro la pressione fiscale, la battaglia sulla giustizia”.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa (Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)

La Russa: “Il clima nel centrodestra è da verificare”

Nel dibattito si è inserito anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui quest’episodio “non avrà ripercussioni sul governo. Dipenderà dai prossimi appuntamenti capire se ha ripercussioni sul clima”. “Il governo non può cadere – ha aggiunto – però il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni, è un dato importante, lo dico da iscritto a Fratelli d’Italia”. “Per adesso la caratteristica di questo governo è che su tutto c’è sempre stata una sintesi, anche per un clima politico che è molto diverso dal centrosinistra. Il clima diverso significa questo. Nel futuro, come io mi auguro, riprendiamo la caratteristica del centrodestra di trovare sempre una sintesi o questo esempio, che non è che mi sia piaciuto moltissimo, di una parte di non trovare la sintesi, si ripeterà”, ha sottolineato.

Craxi: “La norma sugli ebook rischia di danneggiare l’intera filiera”

Sulla stessa linea la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi, che in un’intervista al Corriere della Sera ha escluso qualsiasi intento di sfida nei confronti di Fratelli d’Italia. “Non c’è stata nessuna sfida verso Fratelli d’Italia e non c’è alcuna rottura nella maggioranza. Abbiamo votato il decreto Scuola con convinzione, ma su un emendamento non concordato di un alleato, su cui peraltro il governo si è rimesso all’Aula, eravamo contrari”.

La capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Craxi ha ribadito che “non c’è crisi nel centrodestra” e nemmeno all’interno di Forza Italia, sottolineando che la posizione è stata condivisa con il segretario Tajani. Il motivo del no, ha spiegato, riguarda soprattutto le conseguenze che la disposizione potrebbe avere sul settore editoriale: “Riteniamo che la norma sui libri di testo digitali stampabili, cosa diversa dall’ebook, non raggiunge l’obiettivo di aiutare famiglie e studenti e potrebbe perfino svantaggiare quelle meno abbienti, creando una disparità”. Secondo la capogruppo azzurra, si tratterebbe di “un danno per un’intera filiera fatta di editori, autori, tipografie, cartiere e cartolibrai”. Craxi ha inoltre sollevato il rischio di pirateria e di un’eccezione al diritto d’autore in contrasto con le norme europee. Nell’intervista ha anche escluso interferenze da parte della famiglia Berlusconi: “Assolutamente no. Non c’è stata alcuna interferenza né alcun interesse di parte: facciamo in assoluta libertà le battaglie in cui crediamo”.

Da FI altri due emendamenti per limitare la portata della norma e-book

Oltre all’emendamento soppressivo della norma sugli ebook, Forza Italia ha presentato in commissione Cultura alla Camera altre proposte di modifica dello stesso articolo contenuto nel decreto Scuola approvato ieri dal Senato. Nella prima di queste, sempre a firma dei deputati Tassinari, Dalla Chiesa, Marrocco, Mulè, si prevede che le disposizioni sugli ebook “si applicano ai libri posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dal secondo anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”. Nell’altro emendamento si prevede invece che le norme “non si applicano ai libri di testo scolastici destinati alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado”.

Conte: “La maggioranza si è spaccata”

Sul confronto è intervenuto anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha letto la vicenda come un nuovo segnale delle divergenze interne alla maggioranza. “Sui libri di testo si è spaccata la maggioranza. Non è la prima volta; c’era stato anche un passaggio molto importante sulla legge elettorale, la maggioranza era andata sotto”, ha dichiarato intervenendo all’evento Nexus.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Conte ha ricordato che il M5S aveva proposto la gratuità dei libri di testo per le famiglie in maggiore difficoltà economica, ma che il relativo emendamento era stato respinto. “Se andremo al governo, sicuramente riproporremo una proposta nostra che è più radicale”, ha spiegato. Per il leader pentastellato, con l’aumento del costo dei libri e le difficoltà legate a inflazione, carburanti e bollette, la priorità dovrebbe essere quella di garantire il diritto allo studio: “Almeno i libri di testo rendiamoli gratuiti per le fasce più in difficoltà della popolazione”.