“Tutto un rischio calcolato”. La battuta di un ministro meloniano subito dopo il via libera del Senato all’emendamento al dl Scuola riguardante gli ebook, presentato da FdI, riassume dal punto di vista politico la nuova spaccatura che si consuma all’interno della maggioranza. Alla fine, come annunciato alla vigilia, FI conferma il no alla proposta di via della Scrofa schierandosi con le opposizioni sia in commissione Bilancio che in Aula, ma la presa di posizione non basta per affossare la norma, che passa con 84 voti favorevoli (compresi i due arrivati da Azione di Carlo Calenda) e 76 contrari.

L’azione di smarcamento degli azzurri, però, è subito minimizzata da Napoli da Antonio Tajani: “Il governo non c’entra niente, c’è soltanto una differenza di opinione. E’ un emendamento parlamentare che non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante, che è quello dell’editoria. Ma abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro, lo sapevano tutti, erano tutti informati”.

Compreso Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni che decolla da Roma per Berlino (per partecipare alla riunione della Coalizione dei Volenterosi) proprio nei minuti in cui l’emendamento passa a Palazzo Madama, dove tra i banchi di FdI siede anche Giovanbattista Fazzolari, accusato dalla minoranza di essere “il vero dominus del provvedimento”. Il sottosegretario si accomoda vicino al capogruppo meloniano Lucio Malan, ascolta il dibattito, partecipa alle votazioni e poi discute con la capogruppo di FI Stefania Craxi dopo la dichiarazione di voto contraria che quest’ultima pronuncia sulla norma indigesta. Nel suo intervento l’esponente FI annuncia infatti l’OK al decreto (che poi passa con 80 voti favorevoli e 46 contrari) ,ma attacca sull’emendamento che, spiega, “si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza. Non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”. Craxi elenca quindi tutta una serie di criticità, dalla sostenibilità economica al rischio pirateria passando per il diritto d’autore.

“Anche l’Associazione italiana editori si è espressa sulla questione”, ricorda poi l’ex capogruppo azzurro Maurizio Gasparri, facendo riferimento all’associazione di categoria tra i cui soci figura anche Mondadori presieduta da Marina Berlusconi. Dai piani alti di Segrate non filtrano reazioni, ma nelle aule parlamentari rimbalzano le voci sul disappunto della figlia del Cavaliere per il via libera alla norma. Anche perché sarà improbabile riaprire la partita in aula alla Camera: il decreto va convertito entro il 30 novembre e non c’è spazio né tempo per ulteriori modifiche e passaggi parlamentari.

Schlein: “Non c’è più una maggioranza”. M5S: “Centrodestra a pezzi”

La spaccatura nel centrodestra è ovviamente cavalcata dall’opposizione. “Il fatto politico del giorno mi sembra sia che non c’è più una maggioranza“, attacca la segretaria Pd Elly Schlein, mentre per il M5s “la maggioranza è a pezzi”.

All’attacco anche Matteo Renzi: “Il dato politico è che FI ha sfiduciato il governo sulla scuola. Oggi finisce la legislatura. A che ora si dimette Tajani? A che ora si dimettono i ministri di FI che hanno votato contro?”. Il riferimento è a Paolo Zangrillo e Elisabetta Casellati, a sfavore della norma relativa agli ebook come i colleghi di governo Francesco Paolo Sisto (viceministro della Giustizia) e Alberto Barachini (sottosegretario con delega all’editoria).

Sul tema votazioni, però, una stilettata al centrosinistra arriva dal leghista Claudio Borghi: “FI vota contro il governo sullo sconto per i libri di testo. La norma passa lo stesso. Governo salvato dall’assenteismo dei senatori del Pd. Otto dem non presenti in aula, 4 non presenti del M5S. Mannaggia avete perso una bella occasione, ma forse la poltrona…”.