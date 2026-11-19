Dopo una serie di precedenti riunioni in cui aveva preferito il videocollegamento, Giorgia Meloni vola a Berlino per partecipare in presenza al vertice dei Volenterosi ospitato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Resta fino al termine (nonostante indiscrezioni su una sua partenza anticipata per presiedere a Roma l’ennesimo incontro di maggioranza sulla manovra), ma non si presenta con gli altri leader per la conferenza stampa di rito. Insomma sembra voler apparire defilata nonostante, intervenendo alla riunione, ribadisca il pieno sostegno a Kiev e alle iniziative diplomatiche decise in sede europea.

“La Cina conta in questa guerra. Se vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale“, è il messaggio nuovo lanciato dalla presidente del Consiglio al vertice, dopo l’incontro a Shenzhen tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina. La premier accoglie positivamente l’impegno espresso contro una guerra nucleare, osservando tuttavia che nella dichiarazione congiunta non viene fatto alcun riferimento alla guerra in Ucraina. “Questo ci dice due cose”, osserva Meloni, indicando nella Cina un attore che può contribuire a favorire una soluzione della guerra e sollecitandola a esercitare la propria influenza su Mosca. E poi si sfoga: “Quanto ai russi, francamente, non so cosa aspettarmi”. Lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi “è un buon segnale e accogliamo positivamente ogni passo umanitario”, aggiunge la premier, sottolineando però che sarà necessario verificare la reale disponibilità della Russia a compiere passi concreti verso la pace.

Al vertice ospitato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz ci sono anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Burnham e il premier polacco Donald Tusk – che con Meloni integrano il formato E5 – e vi prendono parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i vertici europei e Nato e gli inviati Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner. Un piccolo siparietto con Merz poco prima della riunione: “Giorgia, vai troppo veloce”, dice il leader tedesco rivolto alla premier quando giunge in Cancelleria a Berlino, dopo che l’auto sulla quale viaggiava Meloni arriva oltre il tappeto rosso ed è costretta a fare una breve retromarcia. Un saluto caloroso tra i due e poi un breve colloquio di Meloni con Zelensky, subito dopo la foto di famiglia oltre a un rapido scambio di battute con l’inviato statunitense Kushner e con il premier britannico Burnham.

Un piccolo giallo si apre a proposito della partenza in direzione Roma per partecipare a un vertice di maggioranza sulla manovra: in un primo momento filtra che Meloni lascerà in anticipo i lavori, ma poi viene precisato che la presidente del Consiglio resta a Berlino fino al termine della riunione per poi fare rientro subito in Italia, saltando appunto la conferenza stampa con, tra gli altri, Merz, Macron, Zelensky e gli inviati Usa. Sta di fatto che la premier ribadisce nel corso del vertice che l’Italia continuerà a fare la propria parte nel sostegno militare all’Ucraina e a mantenere alta la pressione sulla Russia, anche attraverso il lavoro della Coalizione dei Volenterosi e il coordinamento europeo sulle sanzioni. Il team europeo incaricato di partecipare ai negoziati sull’Ucraina, formato E5 più Commissione e Consiglio Ue, deve avere un mandato chiaro, che definisca “cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai”, sostiene nel contempo Meloni. “A Dublino, noi leader abbiamo deciso come accompagnare questo processo: un team europeo che lavori fianco a fianco con l’Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo conferire a quel team un mandato chiaro”, le parole della premier. Che ricorda anche che l’Italia contribuisce anche sul fronte delle garanzie di sicurezza: “Non arriviamo a mani vuote. Questa Coalizione lavora alle garanzie di sicurezza, compreso l’impegno ispirato all’articolo 5 della Nato che l’Italia ha proposto, un modello che ora è sul tavolo negoziale”.