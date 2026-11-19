Matteo Salvini risulterebbe inserito nella lista di proscrizione pubblicata dalla piattaforma ucraina Myrotvorec. Lo ha detto lo stesso vicepremier e ministro dei Trasporti.

“Apprendo con sconcerto che il mio nome figura da tempo, insieme a migliaia di altre persone fra cui diversi europarlamentari italiani, in un’inquietante lista di proscrizione pubblicata dalla piattaforma ucraina Myrotvorec, sulla quale sono comparsi anche i dati di persone successivamente assassinate, compresi diversi giornalisti”, ha detto il leader della Lega. “È una vicenda di estrema gravità, che non può e non deve passare sotto silenzio, tanto più perché coinvolge il vicepresidente del Consiglio di un Paese che ha sostenuto in questi anni numerosi interventi umanitari ed economici a favore della popolazione ucraina”.

“È un attacco che riguarda non soltanto la mia persona, ma mette in discussione il rispetto nei confronti delle istituzioni italiane. Attendiamo sulla vicenda chiarimenti immediati da parte del governo e delle istituzioni ucraine, in mancanza dei quali trarremo le opportune conseguenze su una vicenda che riteniamo grave e inquietante“, ha aggiunto.

Lega: “Lista vergognosa, chiesta interrogazione”

“Prendere di mira un rappresentante delle istituzioni italiane con una lista di proscrizione è un atto gravissimo, intollerabile e indegno, ancor più perché colpisce il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana oltre che leader di uno dei principali movimenti politici del nostro Paese”, ha detto in una nota il senatore Marco Dreosto, capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama.

“Oltre alla palese offesa verso Matteo Salvini e l’Italia, risulta grottesco che, proprio mentre si parla tanto di contrasto alla disinformazione e alle campagne di manipolazione, venga rilanciata con tanta leggerezza la vecchia menzogna di presunti finanziamenti da Mosca, una fake news già smentita e rivelatasi infondata sotto tutti gli aspetti. Come capogruppo della Lega non lascerò passare sotto silenzio questa intimidazione: depositerò immediatamente un’interrogazione parlamentare affinché si faccia piena luce su questa vicenda e si ottenga la rimozione immediata di questa vergogna”.