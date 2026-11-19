Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 24 novembre a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta aperta alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La seduta sarà dedicata alla presentazione del rapporto annuale 2025 sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche come previsto dall’art.2 bis della legge regionale n.32 del 2008. Le relazioni verranno svolte dalle consigliere Chiara Biondi (FI) per la maggioranza e Micaela Vitri (Pd) per le minoranze.

Nella successiva seduta ordinaria l’Aula sarà chiamata ad esprimersi sulle proposte di legge per la tutela e la valorizzazione delle rappresentazioni della Passione di Cristo e per il riconoscimento e la tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche.

Iscritto all’ordine del giorno anche l’atto amministrativo concernente il Piano integrato delle dipendenze per le annualità 2026/2028. Completano l’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione.



Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta; Interrogazioni:

n. 431 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Mastrovincenzo, Piergallini “Presenza e diffusione del granchio blu lungo le coste marchigiane e valutazione di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto sperimentale Octo-Blu”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Mastrovincenzo, Piergallini “Presenza e diffusione del granchio blu lungo le coste marchigiane e valutazione di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto sperimentale Octo-Blu”; n. 243 a iniziativa del Consigliere Nobili “Gestione sostenibile degli ecosistemi forestali nelle Marche, aggiornamento della normativa regionale e mancato riscontro alle sollecitazioni di Legambiente e delle organizzazioni firmatarie”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Gestione sostenibile degli ecosistemi forestali nelle Marche, aggiornamento della normativa regionale e mancato riscontro alle sollecitazioni di Legambiente e delle organizzazioni firmatarie”; n. 376 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità organizzative e carenza di personale presso l’AST di Fermo. Iniziative della Giunta regionale per garantire la sicurezza delle cure, adeguati livelli assistenziali e la valorizzazione del personale sanitario”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità organizzative e carenza di personale presso l’AST di Fermo. Iniziative della Giunta regionale per garantire la sicurezza delle cure, adeguati livelli assistenziali e la valorizzazione del personale sanitario”; n. 389 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Affidamento reiterato di consulenze esterne per il supporto all’attuazione della L.R. n. 19/2023 e ruolo del Servizio Urbanistica regionale”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Affidamento reiterato di consulenze esterne per il supporto all’attuazione della L.R. n. 19/2023 e ruolo del Servizio Urbanistica regionale”; n. 464 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mangialardi, Mancinelli, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Cesetti “Nuovo tariffario nazionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ricadute sul Servizio sanitario regionale e sui cittadini marchigiani”;

n. 465 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica – effetti sui ticket a carico dei cittadini marchigiani, modalità di recepimento e informazione agli utenti”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 479 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Riorganizzazione della rete trasfusionale regionale e futuro delle Unità di Raccolta associative”;

a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Riorganizzazione della rete trasfusionale regionale e futuro delle Unità di Raccolta associative”; n. 497 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo “Ritardi nell’attuazione dell’intervento “Intrecci” del progetto “Storie possibili: #giovani 14_35” e mancata pubblicazione dell’avviso e delle modalità di accesso ai contributi”;

a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo “Ritardi nell’attuazione dell’intervento “Intrecci” del progetto “Storie possibili: #giovani 14_35” e mancata pubblicazione dell’avviso e delle modalità di accesso ai contributi”; n. 500 a iniziativa del Consigliere Pierini “Galleria della Guinza (E78 Fano-Grosseto): stato dei lavori, situazione delle imprese esecutrici e cronoprogramma di apertura al traffico”;

a iniziativa del Consigliere Pierini “Galleria della Guinza (E78 Fano-Grosseto): stato dei lavori, situazione delle imprese esecutrici e cronoprogramma di apertura al traffico”; n. 501 a iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo “Raffineria di Falconara Marittima – iniziative regionali a seguito dell’incendio dell’8 ottobre 2026”;

a iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo “Raffineria di Falconara Marittima – iniziative regionali a seguito dell’incendio dell’8 ottobre 2026”; n. 505 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Esenzione pagamento quota sociale per pazienti affetti da Alzheimer in fase avanzata o grave demenza ricoverati in RSA o RP”;

3. Interpellanze:

n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Piergallini “Ricostruzione post-alluvione 2022, prevenzione e mitigazione del rischio, creazione di un tavolo istituzionale di coordinamento”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Piergallini “Ricostruzione post-alluvione 2022, prevenzione e mitigazione del rischio, creazione di un tavolo istituzionale di coordinamento”; n. 46 a iniziativa del Consigliere Nobili “Esenzione dalla tassa automobilistica per l’anno 2027 – effetti sul bilancio della Regione Marche, adeguatezza delle compensazioni statali e orientamenti della Giunta regionale”;

n. 51 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Esenzione dalla tassa automobilistica per l’anno 2027 introdotta dal D.L. n. 162/2026 – effetti sul bilancio regionale di previsione 2027-2029”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 63 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Putzu, Assenti, Ausili, Baiocchi, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Marcozzi, Marinelli, Marconi, Sebastiani, Rossi “Tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione”;

Relatrice di maggioranza: Silvia Luconi, Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 67 a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Ausili, Barbieri, Cardilli, Canafoglia, Baiocchi, Luconi, Borroni, Assenti, Putzu, Pasqui “Riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche e istituzione dell’Albo regionale ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale”

Nuova titolazione: “Riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche e istituzione dell’Elenco regionale ai fini della loro valorizzazione turistica е commerciale”;

Relatrice di maggioranza: Mirella Battistoni, Relatore di minoranza: Massimo Seri

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 20 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale integrato dipendenze 2026/2028”;

Relatore di maggioranza: Corrado Canafoglia, Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”; Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”; Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”; Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;

Mozione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Luconi, Canafoglia, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Putzu, Cardilli e Assenti “Riconoscimento del Cammino ‘Iter Suasanum’ tra i Cammini delle Marche ai sensi della Legge n. 24 del 13 febbraio 2026 ‘Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 44 a iniziativa del Consigliere Rossi “Approvazione della normativa per la restrizione dell’utilizzo delle piattaforme social media per i minori”; Mozione n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Tutela della libertà dell’insegnamento e valorizzazione del ruolo dell’insegnante”; Mozione n. 100 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Ruggeri, Nobili, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Costituzione Gruppo di lavoro “Commissione per la verifica dell’attività amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche””;

Interrogazione n. 326 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Determina del Direttore Generale AUO Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto ‘Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliera S.p.A. e Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 – Presa d’atto’”;

Interrogazione n. 338 a iniziativa del Consigliere Seri “Gestione appalti da parte del Direttore Generale AOU delle Marche”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)