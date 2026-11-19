Agli organizzatori della mostra era stata chiesta la rimozione di simboli e foto che potessero “richiamarsi all’ideologia fascista”

Deputati di Partito democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno organizzato un flash mob, nel cortile d’onore della Camera, contro la mostra su Pino Rauti allestita al complesso di vicolo Valdina. “La storia non si riscrive, il fascismo non si riabilita: no Rauti”, “La Camera non può celebrare Pino Rauti, un antisemita”, “Non è memoria, è revisionismo: no Rauti”, recitano alcuni cartelli mostrati dai parlamentari del centrosinistra e indirizzati all’evento organizzato in memoria dell’ex segretario del Movimento Sociale Italiano.

La mostra su Pino Rauti, Roma, 17 novembre 2026 (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Mostra su Pino Rauti, chiesta la rimozione dei simboli dell’ideologia fascista

Qualche giorno fa era scoppiata una polemica per via della mostra dedicata a Pino Rauti e agli organizzatori era stata chiesta la rimozione di simboli e foto che potessero “richiamarsi all’ideologia fascista”. Immediata la critica del Pd. “È indegno che alla Camera trovi spazio un evento celebrativo e di riabilitazione postuma di Pino Rauti”, aveva detto la leader dem Elly Schlein.

“È inaccettabile che la Camera si sia prestata a ospitare un’operazione politica di questo genere, senza neppure vigilare sui materiali esposti. Si celebra come un padre della patria un uomo che non ha mai rinnegato il fascismo e la cui storia è legata a una delle stagioni più buie della Repubblica. Nelle immagini compaiono vessilli della Repubblica sociale italiana, divise e ritratti di Mussolini, croci celtiche. Simboli che non devono trovare spazio nella sede della democrazia repubblicana. Presidente Fontana, come è stato possibile nel Parlamento di una Repubblica antifascista?”.