“Come Forza Italia abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito, perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria, che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale. Tutto qua. Non era un emendamento del governo, era un emendamento di un partito presentato in Parlamento. Siamo partiti diversi del centrodestra, può capitare che un partito non voti un nostro emendamento, noi non ne votiamo un altro. Non c’entra niente la tenuta della maggioranza, non c’entra niente il provvedimento in sé sulla scuola, che voteremo. C’è soltanto una differenza di opinione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di Med-Dialoghi Mediterranei a Palazzo Reale di Napoli, sulla bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia per scontare gli ebook scolastici. “Siamo tre partiti diversi, abbiamo idee diverse su alcune questioni. C’è un idem sentire complessivo, perché siamo il centrodestra fondato da Silvio Berlusconi. Poi, su due emendamenti che sono di un partito, non del governo, si ha il diritto anche di non votarli se non se ne condivide il merito, se non sono emendamenti concordati”, ha aggiunto Tajani. “Il governo non c’entra niente – ha ribadito – è un emendamento parlamentare che noi non condividevamo perché ci siamo fatti carico del grido di dolore di un settore importante, che è quello dell’editoria, e abbiamo votato contro. Ma abbiamo avvisato in anticipo che avremmo votato contro, lo sapevano tutti, erano tutti informati”.