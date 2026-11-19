Nella commissione Bilancio di Palazzo Madama sono ripresi i lavori per esaminare gli ultimi emendamenti rimasti al dl Scuola. Sono tre le proposte di modifica accantonate mercoledì al termine della seduta, tra queste anche quella a prima firma Fratelli d’Italia che prevede di mettere a disposizione una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. L’emendamento è stato poi bocciato, con Forza Italia che ha votato assieme al centrosinistra.

Commissione bilancio boccia l’emendamento di FdI su eBook

La commissione Bilancio del Senato boccia l’emendamento di FdI in materia di ebook, votando un parere non favorevole. “Noi abbiamo seguito la linea del governo, mentre c’è stato il parere contrario della minoranza totalmente intesa più Forza Italia. L’emendamento adesso andrà in Aula col parere contrario sul profilo finanziario”, spiega il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, al termine dei lavori della commissione di Palazzo Madama. La proposta di modifica, secondo quanto si apprende, sarebbe stata bocciata con 12 voti a fronte di 11.

“Noi andiamo in Aula chiedendo di votare i nostri emendamenti per i libri gratuiti“, dice il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia. “Sono andati sotto su un emendamento scritto da una delle loro menti, immagino Fazzolari che oggi ha dato consigli alle opposizioni. L’unico consiglio che può darci Fazzolari è quello di ripristinare i fondi per il diritto allo studio e di approvare con noi la norma che rende i libri gratuiti”.

“Mi pare evidente che il governo non c’è, si trascina”, aggiunge Boccia, parlando poi di “emendamento morto. Se le regole non sono cambiate con il parere contrario della Bilancio non si va in aula. Vediamo se vigono le regole del Parlamento o quelle di Palazzo Chigi”. Da quanto si apprende il Mef avrebbe dato il “nulla osta”, sotto il profilo finanziario, all’emendamento di FdI.

No parere del governo, si rimette all’Aula

“Il governo sull’emendamento 4.0.300, testo 2, si rimette all’Aula“, ha detto Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, intervenendo nell’Aula del Senato. L’emendamento in questione prevede che “l’editore è tenuto a rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi”. Il relatore del provvedimento, il leghista Roberto Marti, in precedenza, sullo stesso emendamento, aveva detto: “mi rimetto al governo”.