Prima un lungo applauso da parte dell’emiciclo, con tutti i senatori in piedi, poi un momento di raccoglimento in silenzio. Così l’Aula del Senato ha ricordato Corrado Augias, scomparso oggi a 91 anni. “Abbiamo appena appreso della sua morte e vorrei che si tributasse un applauso a una figura eccezionale del giornalismo italiano, un uomo di una eleganza, una cultura e una capacità di visione che merita davvero il rispetto e l’affetto di tutta l’Aula”, le parole della capogruppo di Iv Raffaella Paita. “La presidenza si associa e vi prega di osservare un attimo di raccoglimento”, ha quindi aggiunto il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa.