“Il tema del condono è un tema che mi riguarda direttamente perché il Salvacasa e il Piano Casa sono di mia competenza. Se si tratta di sanare e regolarizzare alcune difformità sono ben disponibile. Se si tratta di sanare interi condomini in zone ad alto rischio evidentemente no. Però prima di dare un giudizio voglio leggere ciò di cui si parla”. Così il segretario della Lega, ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un evento del partito sullo sport, a proposito dell’emendamento alla manovra di bilancio 2027 sostenuto da FdI su un nuovo condono edilizio.