La premier Giorgia Meloni torna a parlare di manovra sui social. “Meno tasse sui premi di produttività, più soldi a chi se li guadagna: perché il lavoro va premiato e il salario non deve essere minimo, deve essere giusto”, scrive la presidente del Consiglio in un post su X. “Quando ci siamo insediati, su un premio di produttività da 3mila euro, lo Stato – dichiara in un video a corredo – se ne prendeva 300, perché quel premio era tassato al 10%. Noi abbiamo cambiato le regole del gioco. Oggi, con l’aliquota all’1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività da 3mila euro, lo Stato se ne prende 30, cioè un decimo dei soldi che tratteneva prima. Significa che gli altri 2.970 euro restano a chi quel premio se l’è guadagnato, com’è giusto che sia. Non solo. Oggi la tassazione all’1% può valere per i premi di produttività fino a 5mila euro l’anno per i dipendenti del settore privato, con un reddito fino a 80mila euro. Perché chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno. Ovvero il salario non deve essere minimo, deve essere giusto”.

Meno tasse sui premi di produttività, più soldi a chi se li guadagna: perché il lavoro va premiato e il salario non deve essere minimo, deve essere giusto. https://t.co/WjZ7bRXGvw — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 18, 2026

Ciriani: “Dal Parlamento uscirà modificata ma non stravolta”

Sulla Manovra “come sempre, il Parlamento ha l’ultima parola. La legge di Bilancio uscirà modificata com’è giusto che sia, perché il Parlamento fa il suo mestiere, ma non ne uscirà stravolta. I saldi di bilancio non possono essere modificati e da questo punto di vista rivendichiamo la responsabilità con cui abbiamo amministrato i conti pubblici”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Rainews24.

Fratoianni a Meloni: “Non ti manca la faccia tosta, record negativi del governo”

“Non ti manca la faccia tosta, Giorgia. Dopo 4 anni e mezzo di governo che hanno prodotto il record di pressione fiscale sui lavoratori italiani, i salari più bassi d’Europa, mangiati vivi dall’inflazione, tu hai il coraggio di riproporre una polemica scontata con le opposizioni su tasse e ricchezza? Gli argomenti peraltro sono sempre gli stessi. La sinistra cattiva che vuole tassare la ricchezza e la destra buona che la crea alimentando la crescita”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs, replicando alle parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “E a proposito di produzione di ricchezza – prosegue il leader rossoverde – tutti sanno che da 3 anni con il tuo governo la produzione industriale è in costante calo. Un altro record. L’unica ricchezza che hai prodotto è per gli altri Stati europei che hanno accolto centinaia di migliaia di nostri giovani volenterosi e formati, che hanno preferito scappare da Melolandia. Ecco, visto che sei così coraggiosa potresti accettare un confronto pubblico, senza rete e senza video preconfezionati, su tasse, produzione di ricchezza, stipendi e benessere”. “Ti do già una traccia: negli uffici del Parlamento – conclude Fratoianni – trovi le nostre proposte per adeguare gli stipendi all’inflazione e per rivedere il sistema Irpef, la nostra Restituzione fiscale, che abbassa le tasse al 98% dei lavoratori e pensionati italiani. Ti aspetto”.