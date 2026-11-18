Il barometro del campo progressista torna a segnare tempesta. L’avvicinarsi di fine novembre, deadline che gli alleati si sono dati per la stesura del programma comune, scatena le fibrillazioni interne sui tavoli e fuori, tanto che i telefoni dei leader squillano da mattina a sera. Quando il livello di criticità si alza, gli sherpa si fermano e investono del problema i capigruppo. Se la soluzione non si trova, si va ancora più in alto. Succede anche sulla manovra. Il pacchetto dei 18 emendamenti da presentare insieme alla legge di bilancio è praticamente pronto già dalla sera di lunedì, ma – al momento di mettere nero su bianco le coperture – qualcosa si intoppa. Italia viva dice no alla possibilità di trovare risorse attraverso una tassazione degli extra profitti delle aziende di armi, energia, big tech e farmaceutiche, provocando così la reazione del M5S che decide di lasciare il tavolo. “Crediamo sia necessario che non ci siano scontri su questo, la tassazione degli extraprofitti è patrimonio comune della coalizione. È un problema politico”, spiegano fonti pentastellate. Lo strappo, in realtà, dura poco anche se i toni si alzano. “Si sta lavorando per ricucire”, spiegano i pontieri di Avs. Nel giro di pochi minuti l’accordo si trova. “Iv preferiva altre coperture ma abbiamo dato via libera alle richieste dei cinque stelle. Figurati se un pacchetto di 18 emendamenti condivisi salta perché su uno c’è un problema”, la linea che filtra dai renziani. Non manca la stoccata: “Conte è in difficoltà perché sulla patrimoniale la pensa come noi e allora doveva mettere una bandierina sugli extraprofitti”. Parla di “composizione dialettica di punti di vista” la capogruppo dem Chiara Braga che rivela: “In realtà il tavolo ha sempre lavorato, si è trovata una condivisione sulle sulle coperture, gli extraprofitti sulle società energetiche ci saranno”.Alla fine il pacchetto unitario sulla manovra c’è e di fatto tiene insieme le proposte già condivise in Parlamento: ci sono il salario minimo, il rifinanziamento del fondo affitti, l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, lo spostamento degli investimenti destinati alle armi verso la scuola e un intervento sul fiscal drag finanziato attraverso un prelievo sugli extraprofitti; il rifinanziamento della sanità, il potenziamento dei congedi, la rivalutazione delle pensioni, lo sblocco del turn over nella scuola, il ripristino di Opzione donna, risorse per la Zes e l’intervento sul 5 per mille; l’istituzione o il rifinanziamento del fondo per gli adattamenti climatici e del fondo per il dissesto idrogeologico, entrambi indicati con copertura a valere sugli extraprofitti, misure dedicate ai ricercatori e lo spostamento degli investimenti dalla difesa all’edilizia sanitaria, la start tax e lo sblocco del turnover nella pubblica amministrazione.

Fratoianni: “Senza la patrimoniale non c’è la coalizione”

Le nuvole, però, restano all’orizzonte. I tavoli degli sherpa su Ucraina e patrimoniale non raggiungono una sintesi e vengono aggiornati uno a giovedì e l’altro a domani. Anche sul fronte giustizia le distanze non mancano, specie sulla reintroduzione dell’abuso di ufficio. A dare la misura del livello di tensione sono due dichiarazioni fatte nel giro di pochi minuti dai due leader di Avs, da sempre impegnati come mediatori. “Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, sono anche disposto a ragionarne con i leader. Anche perché senza patrimoniale non c’è la coalizione”, dice chiaro ai cronisti in Transatlantico Nicola Fratoianni. A stretto giro di posta anche Angelo Bonelli: “Avs ha lavorato molto per unire la coalizione, ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose, inutile fare le primarie”, taglia corto. Il messaggio è chiaro, il destinatario pure. Conte non chiude ma ribadisce la linea: “Siamo d’accordo tutti quanti sul fatto che ci debba essere una redistribuzione, per quanto riguarda gli strumenti confrontiamoci. È anche un problema tecnico di vedere gli strumenti più efficaci. Lasciateci lavorare un attimo. Il tavolo non si è rotto perché si ricompone, si discute su strumenti tecnici, su misure concrete e quindi non si rompe nulla”, assicura. Oggi alle 8 il tavolo sulla patrimoniale.