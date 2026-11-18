Il ministro della Difesa Guido Crosetto tiene un informativa alla Camera su guerra ibrida e sicurezza. L’obiettivo della guerra ibrida “è dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e influenzare l’opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione mirate, con l’intelligenza artificiale che rappresenta uno degli acceleratori di questa minaccia perché rende sempre più difficile distinguere un’informazione autentica da una costruita ad arte”, ha detto Crosetto.

Crosetto: “Allarmi bomba fanno leva su paura del terrorismo”

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito a episodi che non si sono limitati a condizionare le azioni e i comportamenti di migliaia a di persone” ma “hanno inciso sulle percezioni, sui timori di un’intera società e hanno orientato il dibattito pubblico e politico”, ha affermato Crosetto. “Migliaia di scuole italiane hanno ricevuto mail che annunciavano un ordigno, decine di aerei in Italia e in Europa sono stati oggetto di falsi allarmi e alcuni nel nostro spazio aereo sono stati scortati fino all’atterraggio dai caccia dell’Aeronautica”, ha dichiarato il ministro, secondo il quale “Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa: quella del terrorismo, che richiama a stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato”, sottolinea. “Non c’era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos”.

“Guerra cognitiva trasforma mail in destabilizzazione”

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“La guerra cognitiva può moltiplicare gli effetti di ogni altra azione ostile. Può trasformare un’azione circoscritta come una mail in uno strumento per destabilizzare un’intera società. E chi attacca sul piano cognitivo non ha costi, mentre a chi li subisce costa moltissimo”, ha detto il ministro della Difesa.

“Serve una ‘Arma cyber’ con almeno 5mila specialisti”

“Avevo indicato quattro direttrici: la prima è definire lo spazio cibernetico di interesse nazionale un vero e proprio campo di operazioni in cui la Difesa possa agire senza soluzione di continuità; la seconda è la costituzione di un’arma cyber civile e militare operativa giorno e notte, con un primo nucleo di mille e duecento, mille e cinquecento specialisti, per arrivare nel tempo almeno a cinquemila. La terza è dare tutele adeguate a chi vi opera; la quarta – quella che riguarda più direttamente la guerra cognitiva – è l’istituzione di un centro per il contrasto alla guerra ibrida nazionale ed europeo, che dovrà riunire senza duplicarle le strutture che si occupano di attacchi informatici, di propaganda, di manipolazione delle informazioni”, ha spiegato Crosetto, nel corso dell’informativa alla Camera.”Se l’Europa tarda, l’Italia può e deve cominciare da sola”, ha concluso.

“Droni, cyber e trincee? La guerra è una sola”

“La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non regge. L’Ucraina lo dimostra: la trincea, i droni, i satelliti, le reti, il cyber sono la stessa guerra”, ha affermato Crosetto, nel corso dell’informativa alla Camera. “La guerra è una sola e dobbiamo essere attrezzati a combatterla tutta”, aggiunge.

“Chi guadagna coi social risponda sulla profilazione dei minori”

“Le regole europee ci sono e cominceranno quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive, anche perché chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi dagli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori”, ha detto Crosetto, che sottolinea: “Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità si come quei social possano influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli”.