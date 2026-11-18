Pietro Rossini, portavoce della rete dei “Preti contro il Genocidio”, lancia un appello a Sergio Mattarella affinché non firmi il ddl Antisemitismo. “Ci appelliamo alla coscienza morale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché possa considerare di non firmare questa legge così concepita e di rimandarla alla Camera per rivederla con una definizione più chiara e meno ideologica di antisemitismo”, ha detto a LaPresse Rossini.

Preti contro il Genocidio: “Ddl Antisemitismo mina la libertà di parola”

“Non è un decreto antisemitismo, ma è un decreto antisionismo. Vuole minare la libertà di parola, vuole mettere un bavaglio davanti alla libertà di espressione. Questa legge mina la nostra libertà di poter criticare non solo questo genocidio ma anche di difendere i più deboli, chi soffre”, ha aggiunto il padre saveriano sottolineando che “Israele non si sta limitando al genocidio palestinese, sta andando ben oltre”.

“Il progetto del grande Israele va ben oltre: parte dell’Egitto, parte della Siria, parte del Kuwait, parte dell’Arabia Saudita che vorrebbe instaurare il grande Israele. Il genocidio in atto non è altro che uno dei tanti passi per raggiungere questo obiettivo. L’ideologia sionista non si fermerebbe alla sola Palestina. Questo lo stiamo già vedendo in Libano e in Siria”. “Noi siamo l’immagine di una chiesa che non rimane indifferente”, ha detto ancora. “Vogliamo essere un segno anche di denuncia nei confronti del male, delle ingiustizie, che vediamo nel mondo. Facciamo la nostra parte“, ma “non siamo al posto del Papa”. “Siamo all’interno della Chiesa cattolica, non siamo scismatici o un gruppo parallelo”.

Amnesty: “Questa legge applica un’etichetta alle persone”

Contraria a questo disegno di legge è anche Amnesty International Italia. “E’ stata una giornata nera per la libertà di espressione, quindi il vulnus, l’attacco è esattamente a questo diritto fondamentale che è quello di esprimere le proprie opinioni. Questa legge, da ieri, applica un’etichetta a delle persone per il mero fatto di fare attività di ricerca sulle violazioni dei diritti umani, di fare indagini, inchieste giornalistiche, di fare attività accademica, di esprimere solidarietà nei confronti della popolazione palestinese”, ha affermato il portavoce Riccardo Noury.

“Non è antisemitismo, è critica legittima allo Stato di Israele, alle sue politiche, ai suoi leader”, ha denunciato Noury insistendo sul fatto che “gli 11 esempi allegati alla dichiarazione che è alla base della legge adottata ieri sono esempi che quasi per metà c’entrano poco o nulla con quel crimine d’odio che è l’antisemitismo. E questa confusione produrrà dei danni enormi intanto alla lotta contro il reale antisemitismo e produrrà conseguenze di censura o autocensura”.