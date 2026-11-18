“Quelle frasi erano rivolte a me e rispondevano a un mio intervento precedente. Evidentemente c’è proprio dell’ignoranza, della crassa ignoranza, oltre all’assenza totale di tatto e al considerare evidentemente la vita dei palestinesi senza valore”. Risponde così, ai microfoni di LaPresse, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto al collega di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, che nel corso della discussione in aula che ha anticipato il voto sul ddl antisemitismo, aveva criticato la definizione di genocidio usata in aula dallo stesso Carotenuto, affermando che a Gaza “il bilancio nascite-decessi risulta positivo con +1,2% di nascite, tra i più alti al mondo”. “Ho ricordato che molti studiosi ebrei dell’Olocausto e studiosi del genocidio definiscono quello che sta accadendo a Gaza un genocidio”, ribadisce l’onorevole pentastellato, sottolineando come “non serve sterminare tutto il popolo, come forse sosteneva il collega di Fratelli d’Italia, per delineare un caso di genocidio”. “A prescindere dall’ignoranza, penso che sia indice di un’assenza di sensibilità di un parlamento che, infatti, ha approvato questo disegno di legge mentre continuano a esserci, di fatto, le politiche genocidiarie da parte di Israele”, denuncia Carotenuto, ricordando quanto accaduto pochi giorni fa nella Striscia a causa delle alluvioni. “Rispetto a una politica del genere, questo governo cosa ha fatto?”, si chiede il deputato, che pure aveva partecipato all’ultimo viaggio della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, poi bloccato dalla marina israeliana, richiamando la possibilità di produrre sanzioni, o un’azione umanitaria dell’Onu per entrare nella Striscia e portare gli aiuti umanitari. “Nulla di tutto questo e però poi si trova il tempo per questo disegno di legge antisemitismo”, accusa Carotenuto, che quindi conclude: “da oggi inizia, necessariamente, una battaglia per toglierci questo bavaglio che qualcuno forse vorrebbe avessimo, ma si illude”.