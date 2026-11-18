(LaPresse) – L’obiettivo della guerra ibrida “è dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e influenzare l’opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione mirate, con l’intelligenza artificiale che rappresenta uno degli acceleratori di questa minaccia perché rende sempre più difficile distinguere un’informazione autentica da una costruita ad arte”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso dell’informativa alla Camera sulla guerra ibrida e cognitiva.