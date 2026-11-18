È Remo Morzenti Pellegrini il nome indicato dal governo per la presidenza Anac, dopo la designazione due settimane fa di Nuccio Altieri, con il dietrofront per incompatibilità ventiquattr’ore dopo.

Commendatore della Repubblica, già rettore dell’università di Bergamo dal 2015 al 2021, e vicepresidente della Sna, la scuola nazionale dell’amministrazione, dal 2022 al 2026, Morzenti Pellegrini è professore universitario di diritto amministrativo a Bergamo e presidente della Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Classe 1968, originario di Clusone, in provincia di Bergamo, la sua attività di ricerca si è indirizzata sulla disciplina dei contratti pubblici, le procedure di evidenza pubblica e i meccanismi di regolazione e vigilanza nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e mercato; e le società a partecipazione pubblica, i modelli di organizzazione e gestione dei servizi pubblici e le forme di intervento delle amministrazioni pubbliche nell’economia.

Morzenti è anche presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza, all’Università di Bergamo dal 2022, e membro del comitato di indirizzo scientifico e organizzativo del consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa dal 2024. E’ stato inoltre membro del consiglio universitario nazionale, presidente del Comitato Regionale di coordinamento delle Università della Lombardia.

Dopo l’indicazione del governo, secondo la normativa il presidente e i componenti Anac sono nominati, “tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti”.