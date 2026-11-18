La notizia, anticipata da Repubblica, è confermata da fonti di governo

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, si avvia a deliberare l’avvio della procedura per la nomina di Remo Morzenti Pellegrini a presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. La notizia, anticipata da Repubblica, è confermata da fonti di governo. A fine novembre 2023 Morzenti Pellegrini era stato è stato nominato a vicepresidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.