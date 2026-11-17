Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, nell’aula magna dell’ateneo, accolto da una standing ovation. Presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex premier e senatore a vita Mario Monti, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel pomeriggio il capo dello Stato è atteso alla Fondazione dell’Istituto neurologico Carlo Besta per il taglio del nastro del nuovo polo ambulatoriale e del Giardino delle Meraviglie.