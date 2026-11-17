Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027, nell’aula magna dell’ateneo, accolto da una standing ovation.

Presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex premier e senatore a vita Mario Monti, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il discorso di Mattarella

“I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con un protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’università e per le scuole”, ha rimarcato Mattarella nel suo intervento. I giovani “sono otri nuovi, sono chiamati non a vivere nel mondo così com’è oggi, perché il mondo può essere cambiato e possono cambiarlo e migliorarlo i giovani, è loro questo compito – ha proseguito – Questa ‘generazione che sale’ è protagonista con evidenza, e merita fiducia e merita questa trasmissione che viene fatta in questo ateneo come negli altri. Le scuole e le università sono chiamate a un compito straordinariamente importante, come sempre, particolarmente prezioso in questa stagione colma di novità, anche di grande fascino, ma anche di grande incertezza”.

“Sono passati 105 anni e permane molto forte il sentimento di riconoscenza nei confronti dei fondatori di questo Ateneo: padre Gemelli, Armida Barelli, Ludovico Necchi, Ernesto Lombardo, monsignor Olgiati. Tutte figure che, ispirandosi a Toniolo, con cui sono stati in rapporto, hanno costruito questo straordinario percorso. Il Dna che hanno impresso a questo Ateneo è quello che poc’anzi il Rettore nel suo intervento, che ha aperto l’anno accademico, e di cui a nome di tutti vorrei ringraziarla, ha richiamato illustrandolo con tanta chiarezza: il senso del bene comune, l’idea del bene comune, l’obiettivo del bene comune”, ha concluso.

La rettrice della Cattolica Beccalli a Mattarella: “In lei vediamo tutto il nostro Paese”

“Signor Presidente, a nome dei membri del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, della comunità studentesca, le rivolgo l’espressione della nostra più profonda stima e sincera gratitudine per essere con noi. Interpretiamo la sua presenza come un gesto di fiducia nella solidità del legame che storicamente unisce il nostro Ateneo e la Repubblica. In lei vediamo tutto il nostro Paese, che oggi più che mai necessita di lavorare per la valorizzazione delle nuove generazioni e per la realizzazione degli ideali repubblicani di tutela della dignità della persona, di libertà e di pace. Ideali che ci impegniamo a tradurre in azioni concrete, raccogliendo così il suo invito autorevole e incisivo a custodirli per il bene della democrazia”, ha detto la rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli rivolgendosi a Sergio Mattarella.

“La reputazione dell’Ateneo si consolida: siamo un’Università aperta ai talenti in cui si fa ‘esperienza del sapere’ oltre l’aula – ha proseguito Beccalli – La crescita degli immatricolati ne conferma l’attrattività. Nell’anno in corso, i nuovi iscritti sono 13.625, segnando un incremento su lauree triennali e magistrali. La nostra comunità raggiunge così gli oltre 43mila studenti. Tale crescita è accompagnata da una consistente presenza di iscritti internazionali, con un balzo del 13% rispetto all’anno precedente. Nei nostri campus si realizza davvero la circolarità dei talenti: siamo a tutti gli effetti un player consolidato a livello europeo. Del resto, siamo la più grande università Cattolica d’Europa”.

Zuppi: “Educare a resistenza contro normalizzazione guerra”

“Le Università e in particolare questo Ateneo hanno oggi anche un compito specifico e insostituibile: educare alla resistenza contro la normalizzazione della guerra che trova leader mondiali, personalità pubbliche, cosiddetti esperti, operatori dell’informazione, pronti a giustificare o addirittura esaltare la guerra o, semplicemente, ne parlano come ineluttabile, senza scandalo. La pace non è soltanto un tema da studiare, ma una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro e la capacità di affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza”, ha detto invece nel suo intervento il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi all’Università Cattolica di Milano in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico (Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

“Padre Agostino Gemelli – ha sottolineato – definiva l’Università Cattolica l”Ateneo dei cattolici italiani’ e sin dall’inizio si è caratterizzata per un progetto culturale aperto a tutti e a servizio del bene comune. Sappiamo quanto è importante questa espressione, purtroppo equivocata e svuotata del suo significato e delle responsabilità che impone. Troppo spesso, al contrario di come invitava Papa Francesco, la parte è superiore al tutto, il confitto prevale sull’unità, lo spazio cancella il tempo e l’idea risulta ben più importante della realtà. Così di bene comune nella cultura della potenza ne rimane ben poco. E ne vediamo tristemente le conseguenze nel crescere di polarizzazioni pericolose e di ignoranza istituzionale e sociale“.