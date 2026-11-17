Marco Dreosto è il nuovo capogruppo della Lega al Senato (con 22 voti a favore su 27) e prende il posto di Massimiliano Romeo, sfiduciato durante la riunione da 22 senatori. La decisione è arrivata al termine del vertice convocato a Palazzo dei Beni Spagnoli, nella sede del gruppo del Carroccio.

Le tensioni tra Romeo e Salvini

La decisione è arrivata dopo mesi turbolenti per il partito di via Bellerio e per Romeo, che ha avuto dei dissapori con il leader Matteo Salvini. “Esistono alcuni problemi che ci ha segnalato la base, che ci hanno segnalato gli elettori. Chi ci ha fatto capire che insomma la Lega così non va e noi abbiamo ovviamente fatto questa fotografia”, aveva detto ad agosto, prima del congresso, l’ormai ex capogruppo al Senato del Carroccio che chiedeva rinnovamento. “Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra. Anzi, ci mancherebbe altro, però che squadra sia”. A fine ottobre, invece, aveva affermato: “Io non sono preoccupato della mia posizione. La cosa che mi preoccupa di più è che la Lega alle prossime elezioni possa ridurre”.

Romeo: “Ho fatto tutto per il bene del partito”

“Prendo atto della decisione che è stata presa dai senatori e ripeto che quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Lega portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori”, ha commento Romeo dopo la sfiducia nei suoi confronti. A chi gli chiede se abbia chiesto spiegazioni durante la riunione con i colleghi senatori, risponde: “Abbiamo discusso, ci siamo confrontati ed è finita così”.