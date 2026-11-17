Dopo le polemiche dei giorni scorsi, seguite alle parole di Ignazio La Russa sul fascismo, è lo stesso presidente del Senato a tornare sull’argomento, con una lettera pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera, senza fare alcun passo indietro. “Leggo stupito, ma non troppo, le contumelie rivolte nei miei confronti, non dal Corriere ma da chi non si è neanche peritato di informarsi adeguatamente su ciò che ho detto parlando agli studenti sul tema della ‘Sana e robusta Costituzione’, e non certo della storia del fascismo. A proposito di quest’ultima, comunque, confermo la mia piena adesione al pensiero e agli scritti di Renzo De Felice, e non ai romanzi (di fantasia per definizione) di giornalisti ‘impegnati’. Agli studenti, parlando di attualità, ho semplicemente sottolineato che le scelte del corpo elettorale, del popolo, giuste o sbagliate che siano, possono essere giudicate soltanto dalla storia. Per alcuni (evito le citazioni), invece, il popolo è sinceramente democratico e illuminato quando vota a sinistra, mentre se vota a destra diventa ignorante o peggio, e va rieducato – afferma – Parlavo dell’oggi, ma, per inciso, ho anche detto che ‘fu il popolo’ a decidere anche le elezioni del 1924, aggiungendo testualmente, a scanso di polemiche ‘sbagliando’”.

La Russa: “C’è chi non dice nulla sulle maggioranze bulgare comuniste”

“Non ho citato — perché non di questo si parlava e nemmeno degli anni del consenso di cui parlano gli storici — i tanti personaggi certamente democratici che votarono per il governo Mussolini, a partire dal futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, allora sottosegretario di quel governo, e del filosofo e storico Benedetto Croce. Era un breve inciso volto semplicemente a ribadire che, allora come ora, è soltanto la storia a poter dare un giudizio definitivo, e non di parte, sulla volontà popolare. Ma evidentemente su certi temi è difficile non suscitare reazioni strumentali, specie da chi non ha mai detto nulla sulle votazioni a ‘maggioranza bulgara’ dei partiti unici dei regimi comunisti”, sottolinea.