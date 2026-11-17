Social network vietati per i ragazzi fino a 13 anni e divieto per i giovani tra i 13 e i 16 anni di possedere un account autonomo, ma con la possibilità di gestirne uno legato a quello dei genitori. È quanto prevede la bozza di emendamento che il centrodestra presenterà al decreto Cortei, in corso di conversione alla Camera e per il quale scadrà mercoledì il termine per gli emendamenti. La proposta di modifica – a quanto si apprende – dovrebbe essere firmato da tutti i capigruppo di maggioranza in commissione Giustizia.

Foto di archivio

Social vietati agli under 13

Nel testo visionato da LaPresse si legge che “l’attivazione autonoma di account personali sui servizi di social network online e sulle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è consentita ai minori a decorrere dal compimento del sedicesimo anno di età. E’ consentito altresì l’accesso ai servizi di social network ai minori che utilizzino un account collegato ad un account di uno dei genitori dal compimento del tredicesimo anno di età”.

L’accertamento dell’età

Per l’accertamento dell’età, spiega la norma, “i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l’età degli utenti, avvalendosi di una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, le modalità tecniche e di processo per la messa a disposizione, funzionamento e utilizzo della predetta soluzione”.

“I contratti relativi ad account personali attivati in violazione del requisito anagrafico di cui al comma 1 sono nulli – si legge nel testo – e non costituiscono idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

Quando non si applica il divieto

Le disposizioni contenute nella norma, non si applicano ai fornitori di “enciclopedie online senza scopo di lucro; archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro; servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, o per loro conto; piattaforme open source di sviluppo e condivisione di software, a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2024/1689; servizi e sistemi specificamente sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici; servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto”.

Il compito di vigilanza

All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione del testo e “in caso di inadempimento, contesta ai fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video, anche d’ufficio, la violazione” “e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino” secondo la normativa.