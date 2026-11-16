Regione Marche, martedì 17 novembre c’è consiglio

In Aula le proposte di legge in materia di disciplina dei servizi per l’infanzia, servizi di sollievo per la salute mentale, tutela e valorizzazione delle rappresentazioni della Passione di Cristo, riconoscimento e tutela dei mercati storici. Iscritto anche il Piano integrato delle dipendenze 2026/2028

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 17 novembre a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno, subito dopo le interrogazioni e le interpellanze, l’esame di quattro proposte di legge. Nell’ordine, la pdl di disciplina dei servizi per l’infanzia, la pdl in materia di disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale, quella per la tutela e la valorizzazione delle rappresentazioni della Passione di Cristo ed un’altra per il riconoscimento e la tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche. Iscritto all’ordine del giorno anche l’atto amministrativo concernente il Piano integrato delle dipendenze per le annualità 2026/2028.

In coda diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 17 novembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Interrogazioni:

n. 240 a iniziativa del Consigliere Nobili “Polli dispersi sulla strada a Moie: la Regione chiarisca controlli e garanzie sul trasporto di animali vivi destinati alla macellazione”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Polli dispersi sulla strada a Moie: la Regione chiarisca controlli e garanzie sul trasporto di animali vivi destinati alla macellazione”; n. 339 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Utilizzo di personale proveniente da agenzie interinali per ricoprire il profilo di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza presso AST Pesaro Urbino, nonostante l’esistenza di graduatoria pubblica AST Fermo pienamente operativa”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Utilizzo di personale proveniente da agenzie interinali per ricoprire il profilo di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza presso AST Pesaro Urbino, nonostante l’esistenza di graduatoria pubblica AST Fermo pienamente operativa”; n. 357 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Caporossi, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Stato di attuazione della Casa della Comunità di Fano annunciata dall’ex Assessore regionale alla Sanità e dal Sindaco di Fano in carica”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Mancinelli, Caporossi, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Stato di attuazione della Casa della Comunità di Fano annunciata dall’ex Assessore regionale alla Sanità e dal Sindaco di Fano in carica”; n. 372 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Stato di avanzamento del progetto di recupero e ricostruzione dell’Eremo di San Leonardo”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Stato di avanzamento del progetto di recupero e ricostruzione dell’Eremo di San Leonardo”; n. 426 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Accessibilità, superamento delle barriere architettoniche e piena fruibilità del servizio ferroviario nella stazione ferroviaria di Fano”;

n. 427 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri “Grave e persistente inaccessibilità della stazione ferroviaria di Fano, impossibilità di fruizione dei servizi per passeggeri con disabilità, ritardi nei lavori di adeguamento infrastrutturale e penalizzazione dell’offerta ferroviaria estiva”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 431 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Mastrovincenzo, Piergallini “Presenza e diffusione del granchio blu lungo le coste marchigiane e valutazione di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto sperimentale Octo-Blu”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Mastrovincenzo, Piergallini “Presenza e diffusione del granchio blu lungo le coste marchigiane e valutazione di una collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto sperimentale Octo-Blu”; n. 435 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Grandinata del 21 luglio 2026 nel territorio di San Benedetto del Tronto e della provincia di Ascoli Piceno – iniziative per la tutela dei cittadini e delle attività economiche danneggiate”;

a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Grandinata del 21 luglio 2026 nel territorio di San Benedetto del Tronto e della provincia di Ascoli Piceno – iniziative per la tutela dei cittadini e delle attività economiche danneggiate”; n. 438 a iniziativa del Consigliere Barbieri “Riqualificazione della Stazione ferroviaria di Marotta-Mondolfo – progetto di miglioramento sismico e ristrutturazione del Fabbricato Viaggiatori”;

a iniziativa del Consigliere Barbieri “Riqualificazione della Stazione ferroviaria di Marotta-Mondolfo – progetto di miglioramento sismico e ristrutturazione del Fabbricato Viaggiatori”; n. 441 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Metauro, Strada Statale Adriatica – Fano”;

a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Metauro, Strada Statale Adriatica – Fano”; n. 460 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Cesetti “Chiusura sala gessi della UOC ortopedia ospedale Murri di Fermo nei giorni di martedì, giovedì e sabato pomeriggio per il mese di ottobre 2026”;

Interpellanze:

n. 43 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche di sostegno ai progetti dei distributori comunali di carburante nelle aree interne e nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti – politiche di bilancio connesse e correlate”;

a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche di sostegno ai progetti dei distributori comunali di carburante nelle aree interne e nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti – politiche di bilancio connesse e correlate”; n. 44 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Nobili “Sanità penitenziaria”;

Interrogazione n. 342 a iniziativa del Consigliere Nobili “Tutela della salute delle persone detenute negli istituti penitenziari marchigiani durante l’emergenza climatica. Verifica dell’attività del Coordinamento regionale della sanità penitenziaria e del Tavolo regionale di coordinamento”;

Interrogazione n. 471 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Sovraffollamento degli istituti di pena, stato della sanità penitenziaria e chiarimenti sulla realizzazione del nuovo istituto penitenziario a Camerino”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Borroni “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”)

Relatore di maggioranza: Pierpaolo Borroni, Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 31 a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Luconi, Putzu, Sebastiani, Marinelli, Antonini, Pierini, Marcozzi, Biondi, Pasqui, Marconi, Rossi “Disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale”;

Relatore di maggioranza: Nicola Baiocchi, Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 63 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Putzu, Assenti, Ausili, Baiocchi, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Marcozzi, Marinelli, Marconi, Sebastiani, Rossi “Tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione”;

Relatrice di maggioranza: Silvia Luconi, Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 67 a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Ausili, Barbieri, Cardilli, Canafoglia, Baiocchi, Luconi, Borroni, Assenti, Putzu, Pasqui “Riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche e istituzione dell’Albo regionale ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale”

Nuova titolazione: “Riconoscimento e tutela dei mercati storici, di tradizione e di pregio delle Marche e istituzione dell’Elenco regionale ai fini della loro valorizzazione turistica е commerciale”;

Relatrice di maggioranza: Mirella Battistoni, Relatore di minoranza: Massimo Seri

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 20 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale integrato dipendenze 2026/2028”;

Relatore di maggioranza: Corrado Canafoglia, Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”; Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”; Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”; Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;

Mozione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Luconi, Canafoglia, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Putzu, Cardilli e Assenti “Riconoscimento del Cammino ‘Iter Suasanum’ tra i Cammini delle Marche ai sensi della Legge n. 24 del 13 febbraio 2026 ‘Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 44 a iniziativa del Consigliere Rossi “Approvazione della normativa per la restrizione dell’utilizzo delle piattaforme social media per i minori”; Mozione n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Tutela della libertà dell’insegnamento e valorizzazione del ruolo dell’insegnante”; Mozione n. 100 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Ruggeri, Nobili, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Costituzione Gruppo di lavoro “Commissione per la verifica dell’attività amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche””;

Interrogazione n. 326 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Determina del Direttore Generale AUO Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto ‘Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliera S.p.A. e Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 – Presa d’atto’”;

Interrogazione n. 338 a iniziativa del Consigliere Seri “Gestione appalti da parte del Direttore Generale AOU delle Marche”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)