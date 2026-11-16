Mafia, Mattarella a Palermo per “Giornata contro criminalità transnazionale”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Palermo per partecipare cerimonia di celebrazione della “Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità organizzata transnazionale“. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha preso posto vicino al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “Questa è un’occasione per riaffermare una consapevolezza che la comunità internazionale ha maturato grazie all’esperienza italiana: la criminalità organizzata rappresenta un pericolo globale per la democrazia, rappresenta un pericolo per l’economia legale e per i diritti fondamentali delle persone e la sicurezza collettiva delle nazioni”, ha dichiarato il Guardasigilli.