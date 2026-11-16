Gaffe Borgonzoni, la sottosegretaria ringrazia i fratelli ‘Pupiavati’. Il regista: “Spiace per mio fratello”

Sta facendo il giro del web l’intervento della senatrice e sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, a Palazzo Madama durante la discussione sul disegno di legge che prevedeva disposizioni in materia di cinema. Rivolgendosi verso le tribune dell’aula, Borgonzoni ha ringraziato “vivamente Pupi Avati, i due fratelli ‘Pupiavati’ qui presenti, per il grande amore e la loro passione che mettono nel loro lavoro”. In effetti presenti al Senato c’erano anche i due fratelli registi, Pupi e Antonio, il secondo dei quali evidentemente Borgonzoni ha dimenticato, unendo invece nome e cognome del primo regista, come se fosse un cognome ‘Pupiavati’.

Il cineasta: “Ero con mio fratello Antonio e Elly Schlein, amnesia può capitare”

“Sì, ero con mio fratello Antonio e Elly Schlein – conferma Pupi Avati a LaPresse – L’hanno già ripresa in tanti questa gaffe. C’è stato un momento di amnesia, può capitare, anche a me capita. Tra fratelli, succede che c’è sempre un fratello più penalizzato. In questo caso è toccato ad Antonio, è sempre molto scorretto ma ormai lui ci si è abituato. Ma è successo spesso. In America pensavano che ‘Pupiavati’ fosse il mio cognome, è stato un episodio anche buffo, abbiamo riso. Io per tutta una vita sono stato scambiato per Tinto Brass, forse gli somigliavo molto, non so. Tra l’altro a confondermi fu anche un regista con il quale non ho mai avuto un grande sodalizio”.