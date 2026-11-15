Reddito di cittadinanza, Bonelli: “Non abbiamo nessuna preclusione"

“Il reddito cittadinanza sul tavolo del centrosinistra? Noi non abbiamo nessuna preclusione sul reddito di cittadinanza. Riteniamo che in un momento in cui c’è un processo di automazione dei processi produttivi dobbiamo garantire un reddito. E noi insistiamo su un contributo di solidarietà da parte dei grandi patrimoni. Su questo voglio dire in maniera molto pacata a Giuseppe Conte che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato”. Lo ha detto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli a margine dell’evento per i 40 anni dei Verdi a Roma. “Noi siamo nella condizione di aiutare i ceti più deboli perché se dovessimo governare, cosa di cui sono convinto, saremo chiamati a trovare le coperture” prosegue Bonelli. “E non potremmo fare come la destra cioè tagliare su scuola, sanità e facendo pagare come sempre pensionati e ceto medio. Ecco perché un contributo di solidarietà sopra i 5,4 milioni di euro, ma possiamo discutere della cifra, dovrebbe ricevere l’attenzione anche da parte del Movimento 5 Stelle”.