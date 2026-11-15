Manovra 2027, il tempo stringe per gli emendamenti: verso un nuovo vertice di maggioranza

Il tempo stringe. Martedì alle 18 scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra in commissione alla Camera. Prima di quella deadline la premier Giorgia Meloni e i leader di centrodestra dovranno rivedersi per mettere a punto le modifiche e blindare la legge di bilancio nel suo percorso in aula. Il vertice con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – a quanto confermano fonti di centrodestra – potrebbe tenersi già oggi.

I rumors che circolano a Montecitorio parlando di circa 5mila emendamenti attesi, da scremare attraverso i cosiddetti “segnalati”. Ma i temi su cui si concentra l’attenzione dei leader sono quelli emersi negli ultimi giorni, dopo la marcia indietro sui tagli alla scuola: c’è da correggere il tiro sul superbonus, con l’ipotesi di spalmare i crediti su 10 anni che non è piaciuta a banche e industriali; c’è da trovare maggiori risorse per la sanità, con le Regioni anche di centrodestra sul piede di guerra; restano i nodi della mancata indicizzazione delle pensioni e degli aggiustamenti su exit tax e Irpef. Insomma, a poche ore dall’entrata nel vivo dei lavori parlamentari, la manovra è ancora un cantiere ma “ci confronteremo nel centrodestra per migliorarla e lavoreremo in Parlamento per rafforzare la rivalutazione delle pensioni del ceto medio”, assicura Lupi.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Foto Valentina Stefanelli/LaPresse)

Salvini rilancia il contributo delle banche

E nonostante le interlocuzioni distensive tra la stessa Meloni e i big del sistema bancario – da ultimo il ceo di Intesa SanPaolo Carlo Messina – Salvini torna a proporre la sua ricetta qualora ci fosse bisogno di ulteriori coperture da reperire: “Rivendichiamo una battaglia giusta e vinta: quella per chiedere un contributo alle grandi banche, i cui utili nel 2026 potrebbero superare i 50 miliardi di euro, e destinare maggiori risorse agli italiani che ne hanno più bisogno. Le proteste di alcuni banchieri non ci faranno cambiare idea. Anzi, siamo pronti a fare ancora di più per lavoratori, pensionati e famiglie”.

Schlein e Landini all’attacco: “Una manovra scollegata dai bisogni del Paese”

Intanto si alzano voci polemiche non solo da parte dell’opposizione ma anche dal mondo sindacale e imprenditoriale. “Ho sentito che servirà un nuovo vertice. Perché hanno fatto arrabbiare tutti tagliando su sanità, scuola, pensioni, non mettendo un euro su case e clima. Una manovra scollegata dai bisogni del Paese. Certo che la manovra va riscritta e noi lo diciamo dall’inizio. Siamo felici che anche il governo l’abbia capito. Ora vogliamo vedere i fatti”, attacca la segretaria del Pd Elly Schlein. Categorico anche il leader della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale “la vera rapina la stanno facendo loro”, “c’è qualcuno che sta rubando il futuro ai giovani. È proprio questo governo” e “scioperare per il futuro vuol dire cambiare il presente”.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ed Elly Schleini (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Un giudizio “estremamente critico” lo esprime anche Confimprenditori, segnalando che “la manovra si affida in larga parte a misure temporanee, con effetti limitati al 2027 e senza una strategia di medio-lungo periodo”, e sollevando “dubbi anche sulle coperture. Una parte significativa delle risorse arriva dal settore bancario e assicurativo, attraverso maggiori prelievi fiscali e modifiche ai meccanismi di deducibilità. Esiste il rischio che una parte di questi maggiori oneri venga trasferita sui clienti, sulle imprese che hanno bisogno di credito e sugli assicurati, finendo per gravare indirettamente sull’economia reale”.