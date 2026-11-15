Centrosinistra, pressing di Avs su Conte per la tassa sui grandi patrimoni

I leader del centrosinistra si ritrovano a Roma a “La storia siamo noi” per i quarant’anni dalla nascita dei Verdi e affrontano i temi dell’attualità politica e i nodi della coalizione. Dai leader di Avs parte un invito al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per considerare l’ipotesi di una tassazione sui grandi patrimoni, su cui l’ex premier è scettico. “Noi insistiamo su un contributo di solidarietà da parte dei grandi patrimoni. Su questo voglio dire in maniera molto pacata a Giuseppe Conte che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato”, dice il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Sul tavolo anche un sostegno alla povertà. “Il reddito cittadinanza sul tavolo del centrosinistra? Noi non abbiamo nessuna preclusione sul reddito di cittadinanza. Riteniamo che in un momento in cui c’è un processo di automazione dei processi produttivi dobbiamo garantire un reddito”, afferma ancora Bonelli, che spiega: “Noi siamo nella condizione di aiutare i ceti più deboli perché se dovessimo governare, cosa di cui sono convinto, saremo chiamati a trovare le coperture e non potremo fare come la destra cioè tagliare su scuola, sanità e facendo pagare come sempre pensionati e ceto medio. Ecco perché un contributo di solidarietà sopra i 5,4 milioni di euro, ma possiamo discutere della cifra, dovrebbe ricevere l’attenzione anche da parte del Movimento 5 Stelle”.

Fratoianni: “Tassa su grandi ricchezze è necessità, sarà nel programma”

“Lo voglio dire anche ai nostri alleati perché lo abbiano chiaro: senza Avs l’alternativa non c’è”, le parole del coportavoce di Avs Nicola Fratoianni. “In questi giorni in cui siamo impegnati nella costruzione del programma e i tavoli sono in corso, e se non ci fosse stata Avs oggi non ci sarebbe la coalizione”, ha rivendicato Fratoianni, aggiungendo: “Lo dico in particolare a chi tra noi ha qualche dubbio in più, all’amico e compagno Giuseppe Conte, un altro perno decisivo della nostra coalizione: la tassa sulle grandissime ricchezze – o contributo di solidarietà, il nome decidetelo voi – è una necessità e noi lavoreremo perché sia parte del programma“.

Schlein: “Daremo a Paese governo progressista, femminista ed ecologista”

“È serio l’impegno che ci prendiamo a dare finalmente al Paese un governo che sia, oltre che progressista e femminista, anche ecologista“, dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Roma a “La storia siamo noi” per i quarant’anni dalla nascita dei Verdi. Rivolgendosi agli alleati Bonelli e Fratoianni, Schlein ha ricordato che “avete potuto contare su di me, sulla sensibilità e sulle battaglie comuni che abbiamo fatto in questi anni” e “qualcosa è cambiato. Stiamo riuscendo insieme a cambiare la cultura della politica di questo Paese”. “Dobbiamo fare autocritica anche rispetto ad alcune sbandate del passato” e “siamo qui per ricostruire insieme. La buona politica deve scrivere risposte su misura dei bisogni diversi e per farlo non può che partire dall’ascolto dei destinatari di quelle scelte”, ha aggiunto Schlein.