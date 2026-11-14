Salvini scherza su Lotito: "Forza Lazio, a prescindere dai presidenti"

Durante la visita al gazebo Lega Giovani di Ponte Milvio, a Roma, il leader della Lega Matteo Salvini ha scherzato sul calcio con i ragazzi presenti. Durante la foto di gruppo con il nuovo simbolo “Lega – Italia Federale”, il vicepremier ha chiesto, tra le risate, di urlare “Forza Milan”. Immediate le risposte di chi preferiva “Forza Roma”, tanto da far chiedere al ministro dei Trasporti se ci fosse “qualcuno per Lotito”. Sentendo i borbottii ha esclamato lui “Forza Lazio”, così che uno dei presenti si è avvicinato dicendo di essere laziale. “Resisti ragazzo”, gli ha detto Salvini, dandogli il cinque. Prima di allontanarsi, l’uomo è tornato a salutare il leader del Carroccio, che gli ha ripetuto “Forza Lazio, a prescindere dai presidenti”.