RdC: botta e risposta Conte-Donzelli, "governo non l'ha cancellato", "mente sapendo di mentire"

Botta e risposta a tema Reddito di Cittadinanza tra Giuseppe Conte e Giovanni Donzelli. Dal palco del Forum Piccola industria a Roma, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: Il governo non ha cancellato il reddito di cittadinanza. Lo possiamo dire che non l’avete cancellato? Avete fatto tutta quella cagnara”, ma “sta sempre lì”. Donzelli, seduto accanto a Elly Schlein in prima fila ad ascoltarlo, scuote visibilmente la testa. “Avete fatto lo slogan dei divanisti – osserva Conte – ma non risolvete il problema del Paese perché il reddito sta lì, avete cambiato nome. Noi semplicemente lavoreremo perché il vero problema in Italia è quello delle politiche attive e voi in quattro anni non l’avete risolto. I numeri sugli abusi li sta dando quello che hanno nominato loro all’Inps ma da tre anni la misura è vostra. Portate i numeri in commissione parlamentare e in Aula e li verifichiamo. Fate una cosa seria”.

Al termine dell’evento, il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia ha quindi risposto all’ex premier: “Conte dice bugie, non è vero che non l’abbiamo tolto. Abbiamo consentito a chi non può lavorare di avere le attenzioni giuste, ma abbiamo messo a lavorare chi può lavorare. 1.300.000 lavoratori in più, il record l’ha creato il governo Meloni incentivando il lavoro, ma anche togliendo il reddito di cittadinanza. Non è vero che non l’abbiamo tolto come dice Conte, mente sapendo di mentire, in realtà abbiamo portato a lavorare chi poteva lavorare”.