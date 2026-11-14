Nel centrosinistra il M5S annuncia accordo su reddito di cittadinanza, ma restano distinguo. Oggi nuovo round

Il reddito di cittadinanza tornerà nel programma della coalizione di centrosinistra, forse. L’annuncio dell’intesa raggiunta è arrivato ieri mattina per voce del senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli: “Abbiamo già trovato l’accordo, sarà parte del programma di coalizione”, ha assicurato. “Se sei in grado di lavorare e hai perso il lavoro, magari perché quello che facevi viene sostituito dall’IA, noi per un periodo della tua vita ti sosteniamo economicamente e ti diamo gli strumenti per riqualificarti. Altrimenti l’alternativa è che vai alla Caritas“, ha spiegato.

La sintesi c’è, confermano fonti pentastellate, e si sarebbe trovata mercoledì, al tavolo su ‘Lavoro, salari, professioni e pensioni’. “Stiamo lavorando, lasciateci fare”, hanno allontanato invece il traguardo gli altri. Dalle parti di Iv non chiudono, ma sono più cauti: nessun dubbio sulla necessità di inserire misure contro la povertà, ma la sintesi raggiunta non riprende il reddito di cittadinanza approvato nel 2019 dal governo gialloverde, è più vicina al Reddito di inclusione varato nel 2017 dal governo Gentiloni, il ragionamento. Anche Alessandro Onorato considera il reddito di cittadinanza “il minimo” in un Paese civile. “Lo strumento va migliorato, ma in Italia c’è un odio sociale verso i poveri”, ha detto sicuro il segretario nazionale di Progetto Civico Italia. In ogni caso, viene riferito, oggi il tavolo sul lavoro tornerà a riunirsi – dovrà essere definita anche la nuova soglia del salario minimo, che nelle intenzioni di chi ci lavora sarà agganciata alla crescita dell’inflazione – e tutte le misure che prevedono una ‘copertura’ dovranno passare al vaglio del tavolo ‘economico’ che si riunirà lunedì. Sarà quella l’occasione anche per vagliare la proposta di patrimoniale (o “redistribuzione della ricchezza”) sulla quale continua a insistere Avs.

Il no del centrodestra e di Azione

Netta e immediata è arrivata la levata di scudi da parte del centrodestra e di Azione. È stato Carlo Calenda il primo a intervenire, accusando sui social il centrosinistra di ricominciare con “bonus e assistenzialismo” dopo aver “distrutto le finanze pubbliche”, sostenendo che il campo largo e i 5 Stelle siano ormai “la stessa cosa” con un’agenda dettata esclusivamente da Giuseppe Conte.

Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. Il campo largo e i 5S sono la stessa cosa, chiunque vinca le primarie. L’agenda la fa Conte. Fine. https://t.co/oq0qGwwKTW — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 13, 2026

Sullo stesso fronte si è schierata Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni ha bollato sui social il reddito di cittadinanza come “una delle misure più disastrose” mai varate, colpevole di aver disincentivato il lavoro e bruciato risorse, aggiungendo che se questo è il primo punto d’intesa “c’è da avere paura di scoprire il resto del programma”. Duro anche l’affondo di Forza Italia, con Deborah Bergamini che ha parlato di un ritorno al cantiere del “tassa e spendi”.

La sinistra ha finalmente trovato un accordo, indovinate su cosa? Sul Reddito di cittadinanza, una delle misure più disastrose partorite dal Movimento 5 Stelle, che ha disincentivato il lavoro e bruciato migliaia di risorse pubbliche. Se questo è il primo punto su cui riescono a trovare una sintesi, c’è da avere paura di scoprire il resto del programma. Sempre che riescano a scriverne uno. — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) November 13, 2026

In attesa che martedì torni a riunirsi il tavolo sulla politica estera chiamato a risolvere il rebus Ucraina, insomma, sono le misure economiche a far discutere il campo progressista. Schlein, però, resta ottimista: “Stiamo lavorando e facciamo lavorare tutti i tavoli, sono certa che troveremo una sintesi sul programma comune perché non partiamo da zero, ma da tante proposte unitarie”. Sulla patrimoniale, ha assicurato, “stiamo discutendo di come far pagare i super ricchi, i milionari, ma non faremo come loro, non alzeremo le tasse al ceto medio e a chi fa più fatica, perché sono loro ad aver portato in questi anni la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni”.