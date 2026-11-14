Messaggi bot sotto il post di Salvini, la Lega: “Preoccupante”

“Non posso scrivere un messaggio mirato a insultare un partito politico specifico”. Diversi commenti di questo tipo, apparentemente generati con l’intelligenza artificiale da account sospetti, sono comparsi nelle ultime ore – in cui in Italia e non solo si è fatto i conti con il malfunzionamento di Microsoft e di software di IA come OpenAI e Anthropic – sotto il post di venerdì del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini sulla strage del Bataclan, ma anche su profili Facebook e Instagram – riporta La Repubblica – di altri esponenti politici come l’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza e i dem Dario Nardella e Camilla Laureti.

“È inquietante che qualcuno possa utilizzare eserciti di bot e strumenti di intelligenza artificiale per attaccare gli avversari politici e inquinare il confronto democratico. Quanto emerso nelle ultime ore, anche sui profili social di Matteo Salvini, è preoccupante e merita di essere approfondito”, fa sapere la Lega in una nota. “Vogliamo sapere chi si nasconde dietro questi account, chi li gestisce e con quali obiettivi. Evidentemente la Lega dà fastidio a qualcuno”, aggiunge il partito di via Bellerio.

Borghi (Lega): “Non hacker russi ma bot italiani per attaccarci”

“La Lega dà fastidio a qualcuno e oggi quel qualcuno si è fatto beccare con le mani nella marmellata. È bastato un malfunzionamento per scoprire che, invece degli hacker russi, ci sono italianissimi personaggi ad inquinare il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare, guarda caso, la Lega e Matteo Salvini”, ha detto il senatore del Carroccio Claudio Borghi Aquilini.

“In realtà, la cosa non ci stupisce particolarmente: da tempo erano emerse notizie di squadre informatiche addestrate da Pd, M5S e persino dalla Ue per coordinare gli attacchi contro gli avversari politici. Adesso, a quanto pare, grazie all’intelligenza artificiale possono fare la stessa cosa risparmiando. L’avversario da colpire con commenti (e certamente sondaggi) falsi però è sempre lo stesso: la Lega. Noi andiamo avanti sempre più certi di essere nel giusto”.

Piccolotti (Avs): “Sui bot il governo agisca”

“Quanto è accaduto con la ‘rivolta’ dei bot contro alcuni politici italiani (soprattutto della Lega e della destra, ma non solo) per i guasti Microsoft e IA, per la prima volta ha reso trasparente ciò che sosteniamo da anni: le conversazioni sui social vengono animate con eserciti di bot al fine di manipolare l’opinione pubblica e costruire consenso verso la destra estremista. Per questo non accettiamo che anche la prossima campagna elettorale si svolga in un mare di immondizia e di menzogne creato ad arte con operazioni che spesso sono condotte dall’estero e con fondi la cui provenienza è oscura”. ha dichiarato Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il governo Meloni non può tacere, chiediamo per l’ennesima volta che si mettano in campo norme tese ad assicurare una par condicio digitale per le prossime elezioni: le piattaforme vanno obbligate a cancellare o sterilizzare i bot, i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale vanno resi chiaramente identificabili, le operazioni dall’estero vanno fermate e il regolamento europeo sulla pubblicità politica deve essere attuato individuando l’agenzia deputata ai controlli e alle sanzioni”, ha aggiunto.

“Fin qui il governo e la maggioranza si sono rifiutati di prendere qualsiasi provvedimento: oggi sappiamo perché e le prove si sono rese visibili a tutti i cittadini”. “L’Agcom va sollecitata e dotata dei poteri necessari. È una questione di democrazia: basta con le campagne elettorali inquinate, i cittadini hanno diritto ad un spazio informativo libero e oggettivo”.