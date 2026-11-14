Manovra, Conte: "Governo si rimangi i soldi per le armi"

“Il governo Meloni ammette la figuraccia sulla scuola, quindi si rimangia i tagli del personale. C’è da fare molto di più, c’è da rimangiarsi anche il definanziamento alla sanità. E soprattutto rimangiarsi quei 14 miliardi dei prossimi anni per le armi”. Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, al suo arrivo al Forum Piccola industria a Roma. “Per la condizione che sta vivendo il Paese – osserva Conte – questi investimenti sono assolutamente fuori luogo, quindi si rimangino anche questo e cerchino di fare una legge di Bilancio un po’ più decorosa e decente per tutelare gli interessi di famiglie e imprese”.