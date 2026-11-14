Manovra 2027, Schlein: "Legge di Bilancio da riscrivere interamente"

Elly Schlein accoglie positivamente l’annuncio del ritiro dei tagli alla scuola dal testo della legge di Bilancio ma avverte: “Siamo riusciti a fermarli grazie alla mobilitazione del mondo della scuola e delle opposizioni. Aspettiamo di vedere i fatti dopo le parole”.

“E’ una manovra da riscrivere interamente. Sulla sanità mette meno della metà di quello che chiedeva lo stesso ministro della Salute, un terzo di quello che chiedevano le regioni. Si tratta di smantellare la sanità pubblica. Sei milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi in questi anni perché le liste di attesa erano troppo lunghe o perché non se lo potevano permettere”, ha affermato la segretaria del Partito democratico a margine del Forum della Piccola industria di Confindustria in corso a Roma. “Poi c’è il tema dei tagli alle pensioni, non c’è nulla sulla casa, nulla sul clima. E’ una manovra elettorale con 10 miliardi di misure una tantum, non è quello che serve per la crescita del Paese”, ha aggiunto la leader dem.