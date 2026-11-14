Manovra 2027, Schlein e Conte all’attacco. La leader del Pd: “È da riscrivere interamente”

La segretaria del Partito democratico e il presidente del M5S all’evento di Confindustria a Roma. All’interno del campo largo sono ancora tante le questioni da risolvere

Da un lato l’attacco alla Manovra 2027 firmata dal governo, l’ultima della legislatura. Dall’altro la necessità di portare ricette credibili per candidarsi a guidare il Paese, mentre al proprio interno spuntano i primi nodi da sciogliere a partire da reddito di cittadinanza e patrimoniale. Elly Schlein e Giuseppe Conte accolgono l’invito del Forum della Piccola industria a Roma, siedono in prima fila accanto al presidente di Confindustria Emanuele Orsini (e a Giovanni Donzelli di FdI quale rappresentante della maggioranza), parlano a una platea difficile, cercano un contatto ma non rinunciano a elencare le ricette in discussione nella gestazione del programma del campo largo. Soprattutto non rinunciano a marcare le distanze dalla legge di bilancio targata Meloni.

Schlein: “Manovra da riscrivere interamente”

La segretaria del Pd ne parla anche a margine dell’evento nella Capitale con Orsini, con cui approfondisce anche i temi degli investimenti comuni europei, della semplificazione e degli incentivi mirati per le piccole e medie imprese. Quindi dal palco attacca “una manovra da riscrivere interamente, perché sulla sanità mette meno della metà di quello che chiedeva lo stesso ministro alla Salute”, poi “c’è il tema dei tagli alle pensioni minime”, “non c’è nulla sulla casa” e “sul clima”. Insomma, a suo dire, “è una manovra elettorale con 10 miliardi di misure una tantum, non è quello che serve per una strategia per la crescita del Paese”.

Inoltre, dopo il dietrofront annunciato dal governo sulla scuola, Schlein sottolinea: “Siamo intanto riusciti, grazie alla mobilitazione del mondo della scuola e anche delle opposizioni, a fermarli. Aspettiamo però di vedere i fatti dopo le parole”.

Infine si ingrazia i presenti con “un plauso a Confindustria e alle altre organizzazioni datoriali e sindacali che hanno firmato un accordo storico” sulla “rappresentatività, che è un modo fortissimo per eliminare quella concorrenza sleale fatta dai contratti pirata firmati da organizzazioni che non sono realmente rappresentative delle imprese e dei lavoratori”, precisa, sottolineando che “hanno affrontato insieme anche il tema dei salari, prevedendo tempi e modi dei rinnovi contrattuali e anche prevedendo un meccanismo di adeguamento all’inflazione periodico: quello che proponiamo noi non è tanto diverso da quello che le imprese hanno discusso, perché la nostra proposta fatta tre anni fa di salario minimo, al di là della strumentalizzazione fatta dai nostri avversari, diceva esattamente questo”.

Conte: “Il governo si rimangi quei 14 miliardi per le armi”

È poi il turno del leader M5S, per il quale “il governo Meloni ammette la figuraccia sulla scuola, quindi si rimangia i tagli del personale”. Ma secondo Conte “c’è da fare molto di più, c’è da rimangiarsi anche il definanziamento alla sanità. E soprattutto rimangiarsi quei 14 miliardi dei prossimi anni per le armi”, perché “per la condizione che sta vivendo il Paese – osserva – questi investimenti sono assolutamente fuori luogo, quindi si rimangino anche questo e cerchino di fare una legge di Bilancio un po’ più decorosa e decente per tutelare gli interessi di famiglie e imprese”.

Donzelli a difesa della Manovra

A difendere l’impianto della manovra è chiamato il solo Donzelli, che rivendica: “Il governo continuerà a diminuire le tasse, ad aiutare e incrementare la possibilità di assumere nuovi lavoratori e quindi di far crescere queste aziende. Le accompagneremo nel percorso di crescita”, ma ciò non toglie che “continuiamo ad ascoltare tutti. Questo non vuol dire né che la manovra è blindata né che cambiamo idea, vuol dire che lavoriamo per il bene dell’Italia”.

Giuseppe Conte, Elly Schlein e Giovanni Donzelli, Roma, 14 novembre 2026 (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Le questioni da risolvere all’interno del campo largo

Tornando alla costruzione del progetto progressista, però, non mancano le questioni ancora da risolvere. A partire dalla patrimoniale, caldeggiata in coalizione soprattutto da Avs, ma che Conte al Forum della Piccola industria boccia: “Io ho sempre detto che non sono d’accordo con la patrimoniale. È una proposta che fa prendere voti perché uno legge quelle grandi ricchezze patrimoniali, ma sono costruite sul patrimonio netto”, in cui “ci sono anche le azioni delle aziende, c’è di tutto e noi non possiamo deprimere oggi crescita e produttività”.

E poi c’è il tema del reddito della cittadinanza, che per Stefano Patuanelli, vicepresidente pentastellato, entrerà nel programma, ma su cui gli altri partiti frenano, parlando di ‘lavori in corso’. “Avete fatto lo slogan dei divanisti, ma non risolvete il problema del Paese perché il reddito sta lì, avete cambiato nome”, sbotta il presidente del M5S rivolto a Donzelli. Il quale rintuzza l’attacco: “Non è vero che non l’abbiamo tolto come dice Conte, mente sapendo di mentire, in realtà abbiamo portato a lavorare chi poteva lavorare”.

Schlein non andrà ad Atreju, Conte in dubbio

Sullo sfondo resta anche un altra circostanza che rischia di dividere i leader del campo largo, ovvero la partecipazione ad Atreju, la kermesse di FdI che si terrà a dicembre. Venerdì è filtrata la decisione di Schlein di declinare l’invito mentre Conte non ha ancora sciolto la riserva. “Abbiamo letto dalla stampa che Elly Schlein ha scelto di non venire nemmeno quest’anno ad Atreju – commenta Donzelli – ma Atreju ci sarà lo stesso” e “solo chi non è forte delle proprie idee teme il confronto. È una scelta e noi rispettiamo le scelte di tutti”.