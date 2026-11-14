La Russa sul fascismo: “Fu voluto dal popolo, è la democrazia”. Bufera sul Presidente del Senato

“La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista“. E’ bufera sulle parole di Ignazio La Russa, pronunciate ieri a Milano durante l’iniziativa con le scuole ‘Giovani di sana e robusta Costituzione’. “C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia” ha insistito La Russa.

Dura la replica degli esponenti dell’opposizione, a partire da Nicola Fratoianni di Avs. “Il presidente del Senato della Repubblica, anche ieri, ha insistito nelle sue discutibili, sbagliate ed imbarazzanti esternazioni. Sarebbe ora che qualcuno della sua parte politica glielo facesse notare ricordandogli che è la seconda carica dello Stato, e forse prima di dire castronerie come quella sul popolo che dette il potere al Fascismo, dovrebbe leggere qualche libro di storia in più invece di leggere solo la raccolta del Popolo d’Italia. Così saprebbe – prosegue il leader rossoverde – che nei due anni precedenti alla Marcia su Roma furono uccise almeno 3mila persone fra sindacalisti, esponenti politici della sinistra e avversari di ogni colore delle camicie nere, colpevoli solo di essere dei democratici. Saprebbe che solo nei primi sei mesi del 1921 oltre 200 sedi socialiste furono devastate, e oltre 250 sedi di cooperative furono bruciate. E che fu la monarchia Savoia e una classe politica imbelle e tremebonda a permettere al Fascismo – conclude Fratoianni – di prendersi un Paese, distruggendo e comprimendo la libertà di tutti, e portandolo al disastro”.

Ruotolo (Pd): “Il fascismo fu imposto con violenza squadrista”

“Il Fascismo non fu voluto liberamente dal popolo, ma fu imposto con la violenza squadrista e la marcia su Roma. Nessun consenso storico può rendere democratica una dittatura, né giustificare la soppressione delle libertà, le leggi razziali e la persecuzione degli oppositori”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Memoria del Partito democratico ed eurodeputato. “Oggi – prosegue Ruotolo – il pericolo per la democrazia assume forme nuove e più insidiose: le ‘democrature’ e le autocrazie elettorali. Secondo il rapporto 2026 dell’istituto V-Dem dell’Università di Göteborg, il 74% della popolazione mondiale vive sotto regimi autocratici. La democrazia può morire anche attraverso il voto e il consenso quando vengono svuotate le istituzioni, limitata la libertà di stampa e colpite le opposizioni”. “La democrazia non è solo il governo della maggioranza, ma il rispetto della Costituzione, dei diritti e delle minoranze. Il Fascismo non è stato un errore popolare, ma una dittatura che ha distrutto la democrazia italiana, contro cui è nata la nostra Costituzione antifascista. Le posizioni di Ignazio La Russa e le radici politiche di Fratelli d’Italia – che non hanno mai reciso fino in fondo i legami con la tradizione del Movimento Sociale Italiano e la fiamma tricolore – dimostrano come una parte della destra di governo mantenga un rapporto irrisolto con il proprio passato e con i valori fondanti della Repubblica”, conclude l’esponente del Partito democratico.

Sarracino (Pd): “Parole squallide, la storia non si riscrive”

“Le parole di Ignazio Maria Benito La Russa sono squallide. Le elezioni del 1924 furono una farsa. Matteotti lo denunciò e per questo fu ammazzato: il Fascismo agiva così. La storia non si riscrive e non si revisiona. Non c’è limite al peggio: vanno mandati a casa”. Così sui social il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

Orlando (Pd): “Mi pare che La Russa dia del mitomane a Matteotti”

“Mi pare che in sostanza il presidente del Senato” Ignazio La Russa “abbia dato a Matteotti (tra gli altri) del mitomane. Almeno evitassero di partecipare alle celebrazioni”. Così sui social l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando.

Mi pare che in sostanza il Presidente del Senato abbia dato a Matteotti (tra gli altri) del mitomane. Almeno evitassero di partecipare alle celebrazioni. — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) November 14, 2026

Fornaro (Pd): “La Russa falsificatore della storia”

“Se il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avesse espresso la sua interpretazione sull’avvento al potere del Fascismo ad un esame di terza media lo avrebbero bocciato. Dimentico di essere la seconda carica dello Stato, ieri, La Russa ha falsificato la storia di fronte agli studenti. Un fatto grave che dimostra come si continui a diffondere la falsa leggenda di un Fascismo dittatura all’acqua di rose e di un Mussolini statista almeno fino al 1938, l’anno delle leggi razziali. Chieda scusa per avere, nella sostanza, con le sue affermazioni oltraggiato la memoria di chi come Matteotti, Di Vagno, Amendola, Gobetti, Don Minzoni e altre decine di militanti hanno pagato con la vita la loro opposizione al Fascismo negli anni bui e violenti della conquista del potere da parte di Mussolini alla guida di una milizia armata, altro che Fascismo andato al governo con il consenso popolare”. Lo scrive in una nota il deputato, Federico Fornaro, dell’Ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera.

Buscemi: “La Russa dimentica omicidi, abbia rispetto per istituzioni”

“Presidente La Russa, adesso basta. Abbiamo ascoltato per anni le sue sparate, abbiamo ascoltato e criticato il suo revisionismo e le sue incursioni nostalgiche, ma che il presidente del Senato venga in quest’Aula a Palazzo Marino, in Consiglio comunale, per una lezione sulla Costituzione con i ragazzi e che dica che il Fascismo è stato scelto liberamente dagli italiani, senza ricordare che invece si è fatto strada con gli omicidi, con la violenza e con l’olio di ricino, francamente è inaccettabile. Quindi, caro presidente La Russa, la prossima volta che verrà a Milano deve avere più rispetto della storia, delle istituzioni e di quest’Aula”. Così la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, con un video, interviene sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa che, durante un incontro in Aula consiliare con studentesse e studenti milanesi, ha sostenuto che in Italia “il popolo ha voluto il Fascismo”

Majorino (M5s): “Parole inaccettabili, la storia non si riscrive”

“Davanti agli studenti, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che ‘è il popolo che ha voluto il fascismo’ e che la marcia su Roma fu ‘santificata dal popolo’. Oggi, invece di chiarire, ha insistito sul fatto che il fascismo vinse le elezioni e che, dopo la marcia su Roma, il popolo avrebbe deciso di proseguire con il regime. È un racconto che confonde la volontà popolare con la violenza e la coercizione. Il fascismo non arrivò al governo attraverso libere elezioni: Mussolini fu nominato presidente del Consiglio dal re dopo la marcia su Roma, organizzata come una prova di forza contro lo Stato. Nel 1924, le elezioni si svolsero in un clima di intimidazioni e violenze squadriste. Giacomo Matteotti denunciò brogli e sopraffazioni alla Camera e chiese l’annullamento dei risultati. Dieci giorni dopo fu rapito e assassinato da sicari fascisti. Non occorreva aspettare il giudizio della storia: chi difendeva la libertà e la democrazia denunciava quelle violenze mentre accadevano. Non sorprende però che parole simili vengano da La Russa”. Così in una nota Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. “È lo stesso che rivendica con orgoglio di conservare in casa un busto di Mussolini e che ha descritto i soldati uccisi a via Rasella come una ‘banda musicale di semi-pensionati’: appartenevano invece a un reparto armato della polizia tedesca, il Polizeiregiment ‘Bozen’. Cos’altro deve fare perché sia chiaro quale sia la sua cultura di riferimento? Le radici non gelano. E non gelano perché fascismo non è un capitolo chiuso della storia: è un’idea autoritaria che attraversa la storia umana da sempre e che può riemergere dagli scantinati e incarnarsi in forme diverse nel corso del tempo. Nel Novecento si è incarnata nel fascismo di Mussolini e nel nazismo di Hitler; oggi la vediamo riaffiorare, in Italia e nel mondo, ogni volta che si normalizzano il culto del capo, la sopraffazione degli avversari e il disprezzo delle regole, del diritto e del pluralismo. Proprio per questo, le parole della seconda carica dello Stato sono tanto gravi: mistificano la realtà storica nascondendo la terribile violenza che accompagnò l’affermazione del fascismo, cercando così di rendere accettabile un’idea di per sé malata, in quanto l’opposto della democrazia e della libertà”, conclude Maiorino.