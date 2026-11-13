Manovra: il governo incontra aziende, associazioni di categoria e sindacati. Confindustria: “Confronto utile”

Giornata di confronto sulla manovra tra il governo, le imprese, le associazioni di categoria e i sindacati. Per l’esecutivo sono presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che presiede il tavolo, e diversi esponenti della squadra della premier Giorgia Meloni, tra cui ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. In mattinata è stato il turno, tra le varie sigle, di Confindustria, Abi, Ania, Alleanza Cooperative italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Ance, Conflavoro Pmi, Confprofessioni, Cosmed, Finco e Unicoop. Poi è stata la volta di Coldiretti, Confagricoltura, , Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione e Federterziario. Alle 15 seguirà l’incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali, rappresentate da Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Ciu, Cse.

Allarme Ance su materiali e lavori non pagati: “Non previste risorse per l’emergenza”

Non si arresta la crescita dei prezzi per l’edilizia: tra febbraio e ottobre il costo del bitume è aumentate del 65,8%, con il petrolio passato da 70 a 115 dollari al barile che spinge al rialzo anche il costo dei derivati; nello stesso periodo il ferro tondo per il cemento armato è aumentato del 27,9%. L’Ance rilancia l’allarme sul caro materiali da costruzione e delle materie prime in occasione dell’evento ‘Programmiamo il futuro – La sfida della continuità per le opere pubbliche’. Non solo, sono “ancora da corrispondere alle imprese circa 1,8 miliardi di euro relativi a lavori eseguiti nel corso del 2025”, sottolinea l’associazione dei costruttori, e “la Manovra di bilancio per il 2027 non stanzia risorse per far fronte a questa emergenza”. Secondo l’Ance sono 13mila cantieri senza risorse, 7.566, pari al 59%, di Comuni, Regioni, Province (ad esempio edilizia scolastica, viabilità, difesa del territorio, rigenerazione urbana e beni culturali), 1.769 (il 14%) di enti pubblici non economici (Asl, Iacp, Università, autorità portuali), 1.376 (l’11%) di municipalizzate (società di gestione acqua ed energia), 1.073 (l’8,3%) di società a partecipazione pubblica.

Confindustria: “Momento di confronto utile su nostre preoccupazioni”

“È stato un momento di ascolto e di confronto che chiaramente è sempre molto utile. Noi abbiamo fatto presente le nostre proposte, che abbiamo già presentato in audizione, quindi lo abbiamo sinteticamente fatto anche oggi. Per noi la preoccupazione principale rimane il tema della crescita, quindi orientare, se possibile in queste settimane di discussione, la legge di Bilancio di più sui temi della crescita”. Così il vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli, al termine del confronto con il governo sulla Manovra, spiegando che “il confronto oggi serviva al governo per capire le osservazioni, vedremo nelle prossime settimana se ci sarà spazio di lavoro su questi temi”. “C’è una forte attenzione da parte nostra – ha sottolineato – sui temi dell’energia. In questo momento stiamo pagando l’energia il doppio rispetto all’anno scorso, quindi ci sono molti settori in grande difficoltà e su quello abbiamo fatto alcune proposte. C’è il tema dello stimolo agli investimenti: anche questo rimane per noi una priorità assoluta, assieme al rafforzamento del sistema delle imprese, cioè la crescita dimensionale delle nostre imprese, delle Pmi. Un fattore strategico per il nostro Paese, se vogliamo aumentare il Pil e vogliamo aumentare produttività e quindi salari nelle nostre imprese”. “Altro punto importante che abbiamo fatto presente è che ci sono delle misure che drenano liquidità al sistema delle imprese, da qui ai prossimi anni, come quello dello spalmare i crediti d’imposta sull’edilizia per 10 anni. È una norma che interviene su mercato che si è mosso in maniera consolidato, quindi metterebbe in grande difficoltà le imprese che lavorano nella filiera delle costruzioni. Poi c’è una norma sulle transazioni B to B che speravamo che potesse essere eliminata, invece è stata rafforzata. Anche in questo caso drena liquidità”, ha concluso.