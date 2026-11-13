Manovra, Giorgetti avverte: “Solo modifiche con le coperture”

I “muri portanti” della manovra non si toccano, mentre sui “tramezzi” il governo è disposto ad aprire al confronto con il Parlamento, a patto che ogni proposta di modifica abbia adeguate coperture finanziarie. È questa la linea tracciata da Giancarlo Giorgetti nell’audizione in Parlamento. Il ministro dell’Economia rivendica l’esperienza da ‘magutt’ e la serietà di un approccio “asburgico” e avverte, rivolto tanto all’opposizione quanto alla maggioranza: “La realtà impone un equilibrio tra auspicabile e necessario”. Il titolare del Mef ha voluto chiarire subito i margini per le modifiche in Parlamento, smentendo che i giochi siano già chiusi, ma fissando paletti rigidi. “La discussione come sempre accade è aperta tra le forze parlamentari anche di maggioranza, ognuna con le proprie sensibilità e proposte”, spiega Giorgetti, ricordando i suoi trascorsi estivi da giovanissimo muratore (“magutt”) per illustrare la differenza tra strutture portanti e pareti divisorie: “I muri portanti non si toccano. Il ministro non è disposto a toccarli, i tramezzi si possono toccare, perché non fanno venire giù l’impianto”. Come sempre, Giorgetti richiama al rispetto dell’equilibrio dei conti, in una fase in cui “le risorse pubbliche tendono a restringersi, proprio mentre le esigenze si moltiplicano”. Rivendica che la manovra punta innanzitutto al “sostegno ai redditi delle famiglie”, concentrando gli interventi su potere d’acquisto, lavoro e servizi essenziali, senza trascurare crescita, sicurezza e autonomia energetica, “in continuità” con le precedenti. Su questo l’ufficio parlamentare di bilancio e Banca d’Italia hanno sollevato rilievi sugli effetti distributivi. La presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, ha evidenziato che l’ampliamento del secondo scaglione Irpef da 50 a 55mila euro concentra i vantaggi sui redditi medio-alti (ne beneficia l’89% dei dirigenti con 444 euro medi, contro il 12% degli impiegati e l’1% degli operai), mentre il ritorno nel 2027 alla rivalutazione per fasce delle pensioni colpirà un quarto dei pensionati, con perdite permanenti tra 144 e 1.357 euro annui. Sul capitolo previdenziale, un fronte interno aperto con la Lega, Giorgetti si è detto disponibile a valutare forme di flessibilità, rilevando “un’incredibile sperequazione, che a mio giudizio è anche incostituzionale”, tra chi ha iniziato a versare i contributi prima e dopo il 1996, auspicando che il tema venga affrontato con misure compatibili con la sostenibilità di lungo periodo.

Il ministro difende l’intervento sulle banche

Passando alle coperture, Giorgetti sa che l’aumento delle tasse sulle banche è un nervo scoperto in maggioranza. E al centrodestra si rivolge, mettendo a verbale che il “contributo che si è reso necessario richiedere al settore bancario e assicurativo” non è volto “a indebolirlo, né a comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese. Non si tratta di un prelievo straordinario sugli extraprofitti”. Quello è sì uno dei “muri portanti”. Considera “un tramezzo” invece quello che il numero uno di Intesa Carlo Messina ha definito una “misura sudamericana”: la rateizzazione in 10 anni dei crediti del Superbonus, molti dei quali in pancia alle banche.Replicando alle critiche, Giorgetti ha rivendicato “la politica asburgica di questi quattro anni”. Il ministro ha ricordato che lo Stato ha assorbito nel bilancio 140 miliardi di euro legati al Superbonus tra il 2023 e il 2026 (18 miliardi nel 2023, 39 nel 2024, 40 nel 2025 e 42 nel 2026), un onere senza il quale “il rapporto debito/Pil in questo Paese sarebbe già disceso al 132%”. Definendo lo spalmamento da 23-24 miliardi “un altro tramezzo”, Giorgetti ha provocato l’opposizione: “Esercitatevi voi che siete vicini alle banche, saremo contenti di rinnovare la nostra politica asburgica e in questo ultimo scorcio di legislatura di farci carico di questo onere”.L’audizione di Giorgetti apre formalmente i giochi sulle modifiche.Incalzato dal deputato di Avs Marco Grimaldi sull’ipotesi di una riscrittura della legge di bilancio tramite un maxi-emendamento a dicembre, secondo una sintesi trovata tra i leader della maggioranza, si fa scappare una battuta: “Magari avessimo già trovato una sintesi”.