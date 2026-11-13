Fascismo, La Russa: “Fu voluto dal popolo, la volontà può essere imperfetta ma è democrazia”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa parla di fascismo nell’aula del Consiglio comunale di Milano, durante l’iniziativa con le scuole ‘Giovani di sana e robusta Costituzione’, con parole destinate a far discutere . “Mettere in discussione la capacità del popolo di scegliere e di decidere e dire, ‘il popolo ha sbagliato’ e dirlo quando conviene come fa Zagrebelsky, è un errore clamoroso”, ha detto La Russa. “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia. Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista. E’ come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io. No, non è così, bisogna accettare La volontà popolare, poi sarà La storia a dire se è giusto o sbagliato”, ha concluso La Russa. “Se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso, non avremmo avuto il cristianesimo. Quindi, anche quella volta ha avuto ragione la volontà divina che ha ispirato il popolo”, ha sottolineato il presidente del Senato.

Bonelli (Avs): “Imposto da manganelli, La Russa chieda scusa”

“Il presidente del Senato è andato davanti a studenti delle scuole superiori, in un’iniziativa dedicata alla Costituzione, a raccontare che il fascismo lo ha voluto il popolo. È una falsificazione della storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi. Il fascismo non è arrivato al potere con il consenso libero degli italiani. Ci è arrivato con lo squadrismo, con le sedi di partiti, sindacati e cooperative date alle fiamme, con la marcia su Roma e un incarico concesso dal re sotto la minaccia della violenza. Le elezioni del 1924 si svolsero con la legge Acerbo, tra intimidazioni e brogli, e chi le denunciò in Parlamento, Giacomo Matteotti, fu assassinato. Poi vennero le leggi fascistissime, lo scioglimento dei partiti, il carcere per gli oppositori, il Tribunale speciale, le leggi razziali, la guerra. Chiamare tutto questo ‘volontà del popolo’ significa assolvere una dittatura”, ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. “Altrettanto inaccettabile è definire la Costituzione il frutto di un ‘compromesso forzato’. La nostra Carta nasce dalla Resistenza e dall’incontro tra culture politiche diverse che, dopo vent’anni di dittatura, scelsero insieme la democrazia, l’antifascismo e i diritti. Quell’incontro non è un difetto: è la sua forza, ed è il motivo per cui ha retto per quasi ottant’anni. Ai giovani si deve la verità storica, non il revisionismo. La Russa chieda scusa agli studenti e a tutti gli italiani che hanno pagato con la vita la libertà di cui oggi gode anche lui. Chi presiede il Senato della Repubblica nata dall’antifascismo dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro”, ha concluso.