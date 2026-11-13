Allarmi bomba a scuole, direttiva del Viminale: “Inattendibile minaccia seriale”

Il Viminale ha inviato una direttiva ai prefetti sugli allarmi bomba nelle scuole. “E’ da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”, si legge nel testo. “Ciò – scrive il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

Mantovano: “Danni più da panico indotto da media che da hacker”

“Se facciamo il confronto con quanto avvenuto in altre nazioni europee, in Italia finora i danni, più degli hacker, li ha provocati un panico mediaticamente indotto. Ci sono state le immagini degli scaffali vuoti in qualche supermercato, ma questo perché si è detto che i frigoriferi non stavano più funzionando (cosa che accadeva in altre Nazioni, non in Italia), e che la merce sarebbe deperita, e quindi un po’ di gente è andata a fare una spesa più consistente del solito. Gli scaffali erano vuoti, ma non da attacco cyber diretto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo alle preoccupazioni avanzate dalle associazioni di categoria, in particolare da quelle del commercio, nell’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2027.