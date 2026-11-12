Manovra, Meloni: "Misure sudamericane? Non credo, scelte di giustizia"

“Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano. Penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati. Penso anche che ci rendiamo tutti quanti conto della situazione, ci rendiamo tutti quanti conto delle difficoltà che questa particolare congiuntura economica rappresenta per molti cittadini italiani. Allo stesso tempo, ci rendiamo anche conto del fatto che ci sono realtà che sono andate bene in questi anni, che sono andate bene anche grazie ai provvedimenti del governo, che sono dei precedenti soprattutto, e che sono andate bene anche grazie a una stabilità che l’Italia ha garantito. Quindi, cerchiamo di darci una mano reciprocamente, ed è un po’ la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo alla Comunità politica europea a Dublino rispondendo a una domanda su quanto affermato dal ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.