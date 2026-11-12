Allarmi bomba scuole, Meloni: "Con opposizioni confronto franco, non chiedo delega in bianco"

“Volevo ringraziare le opposizioni per la loro partecipazione, perché è stato un colloquio sicuramente franco, ma io penso produttivo, con il quale, penso, abbiamo dato anche l’immagine necessaria in questo momento di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi sa quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte. Che non vuol dire – lo voglio dire alla segretaria Schlein – una delega in bianco. Chiaramente, il governo non chiede alcuna delega in bianco. Siamo arrivati a questa riunione con una valutazione che volevamo condividere, abbiamo condiviso le informazioni che avevamo e abbiamo dato un’idea. Abbiamo presentato come il governo intende muoversi a lavorare. L’opposizione deve continuare a fare il suo lavoro che è anche quello di controllare il lavoro che si fa. Però penso che sia stato un buon segnale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo alla Comunità politica europea a Dublino.”Come avete visto, sono arrivate altre mail nel corso della mattinata, mentre eravamo nell’incontro e prima dell’incontro tecnico del Cisr che invece si tiene oggi pomeriggio per individuare i protocolli. Abbiamo ritenuto anche qui che la minaccia non fosse una minaccia concreta”, ha aggiunto la premier .