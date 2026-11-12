Allarmi bomba nelle scuole, vertice a Palazzo Chigi con i leader delle opposizione: appello di Meloni all’unità politica – La diretta

A Palazzo Chigi vertice tra la premier Giorgia Meloni, i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni, a seguito degli allarmi bomba diffusi ieri nelle scuole italiane. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, Matteo Renzi (Italia Viva), Carlo Calenda (Azione), Riccardo Magi (+Europa) ed Edoardo Ziello (Futuro Nazionale).

Alla riunione partecipano per il governo anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.