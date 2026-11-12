Allarmi bomba nelle scuole, vertice a Palazzo Chigi con i leader delle opposizione: appello di Meloni all’unità politica – La diretta

A Palazzo Chigi vertice tra la premier Giorgia Meloni, i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni, a seguito degli allarmi bomba diffusi ieri nelle scuole italiane. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, Matteo Renzi (Italia Viva), Carlo Calenda (Azione), Riccardo Magi (+Europa) ed Edoardo Ziello (Futuro Nazionale).
Alla riunione partecipano per il governo anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.
Punti chiave
- Meloni a opposizioni: "Incontro non sostituisce informativa a Camere"
- Da Meloni appello a opposizioni per unità forze politiche
- Salvini: "Coinvolgere opposizioni è gesto di buon senso"
- Salvini: "Non ci sono evidenze del coinvolgimento dei russi"
- Salvini: "Incomprensibile che alcune scuole siano chiuse anche oggi"
- Iniziato a P.Chigi vertice Meloni con leader opposizioni
- Valditara: "Investire in cybersicurezza"
L’incontro di oggi non sostituisce l’informativa del Governo alle Camere sugli allarmi Sicurezza chiesta da tutte le opposizioni. È quanto ha precisato, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i leader di opposizione a palazzo Chigi.
Un appello all’unità di tutte le forze politiche è arrivato dalla premier Giorgia Meloni durante l’incontro in corso a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle opposizioni. È quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione convocata dopo gli allarmi bomba di ieri nelle scuole.
“Coinvolgere tutto il Parlamento evitando almeno su questo almeno sui nostri figli le polemiche è un gesto di di buon senso”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un’intervista a Rtl 102.5. “È chiaro che c’è qualcuno che che vuole gettare del caos mezza Europa, dobbiamo avere gli strumenti per poterci difendere, chiedere anche alle opposizioni che contestano ogni giorno di tutto e di più come si comporterebbero in un momento come questo e di partecipare alla difesa della Sicurezza nazionale, perché qua ieri hanno toccato quello che è di che c’è di più caro in ogni famiglia, cioè i figli”.
“Non ci sono evidenze di nessun tipo” sul coinvolgimento dei russi riguardo gli allarmi bomba nelle scuole italiane di ieri e “quindi prima di additare presunti colpevoli bisogna stare attenti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un’intervista a Rtl 102.5.
Sugli allarmi bomba via email in oltre 6mila scuole italiane il caos “è stato originato da circa 4000 invii di mail da questo improbabile Mikhail Andropov, rappresentante del Misoginistan. Già alcuni direttori didattici leggendo l’intestazione hanno evitato evacuazioni perché si sono resi conto del fatto che non era una minaccia evidentemente particolarmente attendibile”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un’intervista a Rtl 102.5, sottolineando che “da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse. È assolutamente impensabile che ancora oggi ci siano bambini e ragazzi a casa con genitori costretti a rivedere le loro giornate di lavoro”.
È iniziato a Palazzo Chigi il vertice tra la premier Giorgia Meloni, i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni.
“Io non so se ci sia una strategia o se siano mitomani. È indubbio che c’è un rincorrersi di allarmi abbastanza significativo: abbiamo visto nelle scorse settimane l’attacco ai voli, a supermercati, a ospedali, in Italia e in Europa. Oggi sono sotto attacco le scuole, anche nel Regno Unito. Nel caso di quelle italiane, si tratta di un attacco molto diffuso: ho chiesto personalmente ai nostri servizi informatici di fare una verifica sulle mail degli istituti scolastici e risultano oltre seimila scuole coinvolte, un dato enorme, che fa pensare a una capacità organizzativa”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo gli allarmi bomba di ieri nelle scuole italiane. “Allo stato – spiega il ministro – non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione. Il governo sta seguendo con grande attenzione la situazione, le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte e le istituzioni preposte stanno facendo opportune indagini per risalire agli autori di questi messaggi”.Valditara contesta le parole delle opposizioni che parlano di tagli alla scuola per destinare fondi alla difesa: “Nelle piazze abbiamo sentito fake news sul fatto che questo governo avrebbe tagliato fondi alla scuola per destinarli alla Sicurezza: è falso, perché i soldi destinati alla difesa sono soldi che noi abbiamo ottenuto in deroga al patto di stabilità dalla Commissione europea, che ci ha espressamente autorizzato a usare questi fondi esclusivamente per esigenze legate alla difesa. E si rivela corretta la decisione del governo di chiedere risorse per la difesa e corretta la posizione della Lega, che aveva sottolineato l’urgenza di investire risorse nella cybersecurity, perché ora ci rendiamo conto che sono sempre più diffuse varie forme di attacchi ibridi, non solo in Italia, da cui i cittadini devono essere protetti: voli, ferrovie, scuole, ospedali, aziende, occorre ripensare un mondo. Sostenere che questi investimenti non servano o criticarli è una follia”.