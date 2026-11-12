Allarmi bomba nelle scuole, Meloni: “Non ci sono pericoli concreti”. Oggi i leader dell’opposizione a Palazzo Chigi

Prima convoca una riunione a Palazzo Chigi con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn). Poi invita le opposizioni, nella stessa sede del governo, per condividere le informazioni e fare il punto. Infine pubblica un videomessaggio in cui rassicura sul fatto che non c’è alcun “pericolo concreto” e che “chi vuole spaventare ci troverà pronti”. Giorgia Meloni reagisce così alla notizia degli allarmi bomba nelle scuole in tutta Italia, che alla fine saranno oltre seimila, a confermare la “grande attenzione” del governo.

Meloni: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”

“Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola”, riferisce la presidente del Consiglio al termine della riunione a Palazzo Chigi, e riferendosi anche agli attacchi hacker degli ultimi giorni segnala che “a oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto”.

In ogni caso, “stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi”, afferma, assicurando “che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”.

Insomma, “questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”, continua la premier, che non fa ipotesi su chi c’è dietro confidando nelle indagini degli inquirenti. Infine chiosa: “È possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti”, perché “chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita; troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”.

Oggi l’incontro con i leader delle opposizioni

Mercoledì pomeriggio arriva anche l’invito, per oggi alle 8,30, rivolto ai leader delle forze di opposizione. L’incontro, spiegano fonti di palazzo Chigi, “sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici”. L’obiettivo del governo, sottolineano le stesse fonti, “è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”.

Tutti rispondono positivamente: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Matteo Renzi e Carlo Calenda assicurano la loro presenza. L’invito viene spedito anche al leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, che però si dice impegnato a Bruxelles e delega il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello. Meloni li ringrazia “fin d’ora per la loro presenza”, e aggiunge: “Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia”.