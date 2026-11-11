Soresa, Sangiuliano: "A Fico chiediamo trasparenza"

“La vicenda della Soresa apre uno spaccato che già conoscevamo. Al presidente Fico chiediamo più trasparenza e di mettere fine ai giochini. In Campania esiste e come una questione morale della sinistra”. Lo ha detto il coordinatore regionali di FdI in Campania Gennaro Sangiuliano dopo i 13 arresti nell’ambito di un’inchiesta della Dda su un presunto sistema di corruzione negli appalti pubblici, nella quale è finito in carcere anche Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania.