Manovra: Meloni lancia serie video social su misure, primo filmato su bollo

“In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese”. Lo annuncia sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il primo filmato pubblicato dalla premier si concentra sul bollo auto. “Gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini”, scrive l’inquilina di palazzo Chigi domandando in maniera provocatoria “quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto?” L’abolizione del bollo auto “è una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo”. “E la misura è strutturale – ricorda la premier – quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti”.